Sigtet for at slå og sparke bevidstløs mand: Tredje mistænkte for groft overfald er anholdt

Den 22-årige nægter sig skyldig, og hans forsvarer forklarede i retten, at den sigtede ikke husker noget som helst, udover at han var i byen.

Han er sigtet efter den grove voldsparagraf om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Ifølge politiet har han den 16. marts cirka klokken 03.50 ud for Jernbanegade 11 sammen med to andre medgerningsmænd givet to forurettede adskillige knytnæveslag i ansigtet samt spark på kroppen og i hovedet. Desuden har gerningsmændene angiveligt sparket en af de forurettede adskillige gange på kroppen og i hovedet, mens han var bevidstløs. Det bevidstløse offer pådrog sig flere buler i hovedet, og slag og spark gjorde ifølge sigtelsen, at hans overkæbe blev slået løs fra ansigtsskelettet.

Kolding: Politiet mener, at man nu har fat i alle tre gerningsmænd, der stod bag et voldsomt overfald i Jernbanegade i midten af marts.

Natten til den 16. marts klokken lidt i fire blev to mænd ifølge politiet udsat for grov vold ud for Jernbanegade 11.To unge mænd fra Odense og Aalborg blev slået og sparket. Ifølge politiet blev den ene også slået og sparket, mens han lå ned. Morgenen efter blev to mænd på 20 og 21 år anholdt og sigtet for grov vold. De er begge varetægtsfængslet. 4. april klokken 20.15 blev den tredje formodede gerningsmand anholdt, og 5. april blev han fremstillet i grundlovsforhør. Ved redaktionens slutning kunne politiet ikke oplyse resultatet af grundlovsforhøret.

Et skænderi

Dørene blev lukket under grundlovsforhøret med den begrundelse, at de andre varetægtsfængslede vil kunne blive gjort bekendt med den 22-åriges forklaring gennem venner og familie, og at der altså ifølge anklager Bjørn Dahl Larsen vil kunne ske "indirekte påvirkning" på sagens efterforskning.

To andre unge mænd på 20 og 21 år sidder allerede varetægtsfængslet for overfaldet. De blev anholdt 16. marts om morgenen.

Politiet fortalte i forbindelse med anholdelsen, at de to forurettede var to mænd fra henholdsvis Odense og Aalborg. De to mænd var ikke i livsfare. Årsagen til voldsepisoden var tilsyneladende et skænderi.

- Der er tilsyneladende ikke tale om en dybereliggende konflikt, men sandsynligvis om et skænderi, der har udviklet sig i fuldskab, fortalte vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Arno Rindahl Petersen, 17. marts.