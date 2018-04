Sigtet for at holde kvinde fanget i bil: 30-årig mand varetægtsfængslet

Kolding: En 30-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i 14 dage efter et grundlovsforhør i Retten i Kolding.

Han er blandt andet sigtet for sammen med en endnu ukendt medgerningsmand at have holdt en kvinde fanget i en bil torsdag eftermiddag. Den 30-årige blev anholdt torsdag klokken 19.15, mens medgerningsmanden stadig er på fri fod.

Under et grundlovsforhør i retten blev sigtelsen mod den 30-årige læst op. Han er sigtet for torsdag klokken 14.45 ved en tunnel i Toldbodgade sammen med en ukendt medgerningsmand at have taget fat i kvinden og tvunget hende ind på bagsædet af en VW Polo. Ifølge sigtelsen kørte mændene kvinden til Skærup Rasteplads, mens de truede med at smadre hende og slå hendes far ihjel. Desuden sagde de ifølge sigtelsen til hende, at de "kørte til en rasteplads, hvor det var nemt at komme af med hende."

Den 30-årige er desuden sigtet for røveri ved at have fratvunget kvinden hendes mobiltelefon og en taske med en computer.

På rastepladsen slap kvinden fri.

Den sigtede nægter sig skyldig. Hvad han forklarede om sagen, kom ikke frem, fordi dørene blev lukket efter oplæsningen af sigtelsen. Dommeren lukkede dørene med henvisning til, at det vil kunne skade politiets efterforskning af sagen, hvis medgerningsmanden kender sagens omstændigheder.