Sidste frist for Domea-byggeri udløber i september

Uret tikker for Domea.dk, der endnu ikke har afleveret beregninger for den endelige byggesum på sit planlagte boligprojekt ved Klostergården. Summen skal godkendes af kommunen senest i september.

Kolding: Den manglende private investor til en p-kælder under Domeas planlagte byggeri af 92 boliger ved Klostergården begynder at sætte det almennyttige boligselskab under tidspres.

Senest i september skal Domea.dk nemlig være klar med de endelige beregninger, som viser, hvad byggeriet kommer til at koste at opføre, så Kolding Kommune kan godkende anlægssummen.

Årsagen til, at anlægsprisen skal godkendes, er, at kommuner ifølge lovgivningen om alment byggeri skal betale ti procent af byggesummen i tilskud.

Fristen i september skyldes, at det så er 15 måneder siden, at byrådet godkendte skema A, som er en vurdering af anlægssummen, før projektet sendes ud i licitation.

I maj 2017 godkendte Koldings politikere et skema A-beløb på 166,5 millioner kroner. Kun hvis den sum overskrides i de endelige beregninger, skal politikerne se på sagen igen, ellers klares godkendelsen administrativt.

Hvis Domea.dk ikke overholder tidsfristen for skema B, kan byrådet vælge at lade sit første tilsagn om at støtte byggeriet bortfalde - og så går projektet i vasken.

I særligt komplicerede projekter kan byrådet dog forlænge fristen ud over 15 måneder.