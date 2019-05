Sidste forestillinger i de velkendte omgivelser: Kolding skal have en ny cirkusplads

Kolding: Børn og voksne, som vil en tur i cirkus på søndag eller på mandag, når Cirkus Arena slår teltet op i Kolding, skal indfinde sig på Cirkuspladsen ved Tvedvej, hvor klovne og artister fra alverdens cirkus har spredt grin og spænding i årevis.

Og hvorfor er det så en nyhed?

Det er det, fordi der har været en del ændringer af selve stedet, hvor cirkusteltet skal opstilles, siden Cirkus Arena - denne gang med Bubber i truppen - har annonceret sin ankomst.

Først blev det annonceret, at Cirkus Arena traditionen tro skulle spille på cirkuspladsen ved Tvedvej.

Men som følge af et kommende højhusbyggeri på Tvedvej, der gør det svært for cirkus at spille der de kommende år, ville Kolding Kommune gerne prøve en eventuelt ny cirkusplads ved Vonsildvej af med Cirkus Arena i år. Det var Cirkus Arena klar på, og det blev annonceret, at forestillingen blev flyttet til Vonsildvej.

For et par dage siden forlangte Kolding Kommune dog, at Cirkus Arena skulle bekoste køreplader ind til arealet på Vonsildvej, da der ellers ville være fare for, at der kommer jord på cykelstien langs Vonsildvej, når både publikum og cirkusvognene kører ind og ud ad pladsen, oplyser Cirkus Arena. Det krav kan Cirkus Arena ikke imødekomme, og derfor er det nu besluttet, at forestillingen kommer til at spille på Tvedvej alligevel.