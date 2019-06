Sidste avis blev trykt i nat: Langt de fleste ansatte på lukket trykkeri er videre i job

JydskeVestkysten fortsætter med at udkomme som hidtil, men den bliver ikke længere trykt i Kolding. Sent lørdag aften blev der sat et sidste punktum for en trykkeri-historie, der rækker omkring 170 år tilbage i tiden.

Engang var der tryk på, men det er der ikke mere. Ikke på trykkeriet i Kolding i hvert fald. Artiklen her kan man læse i den allersidste avis, der sent lørdag aften rullede gennem valserne hos Jydske Avistryk.

Tusindvis af avissider til JydskeVestkysten er gennem årene spændt på trykmaskinen i Vonsild, der i sin storhedstid kørte 24 timer i døgnet hele året rundt for at trykke JydskeVestkysten, BT, Ekstra Bladet og en lang række andre dagblade og ugeaviser. Foto: Søren Gylling

Store udfordringer

For 40 fastansatte blev fyret, da man for halvanden måned siden offentliggjorde, at trykkeriet skulle lukke, og at opgavernes flyttes et andet sted hen. Men allerede nu er der kun fire-fem tilbage, som ikke er kommet videre på den ene eller anden måde, fortæller Bjarne Munck, der er viceadministrerende direktør hos Jysk Fynske Medier.

- Er det en massefyring, som er gået godt?

- Det er synd at kalde det godt, når der stadig er nogle, som endnu ikke er videre i job, men vi er tilfredse med, at vi har fået så mange i arbejde, og vi er overbeviste om, at vi også kan få de sidste godt videre indenfor vores tidshorisont, siger Bjarne Munch, som fortæller, at man ved massefyringen satte sig det mål, at de ansatte var i andet job - eller videre på anden vis - i løbet af et halvt år.

- Det er ikke et forløb, som skyldes, at nogen ikke har gjort deres arbejde godt nok. Men når man ved, hvad det er for nogle strukturelle og økonomiske udfordringer, vi har i vores branche, så er man også nødt til at være åbne overfor sådan nogle løsninger her, siger Bjarne Munck.