Shipping-firma fik pænt overskud i et år med modvind: Det nytter ikke at grave sig ned

Den største lejer på Kolding Havn, Svane Shipping, kom ud af 2018 med et pænt overskud. Shippingvirksomheden kæmper fortsat for, at erhvervshavnen overlever, men samtidig er virksomheden nødt til at kigge fremad, lyder det fra direktør Jesper Hansson.

Kolding: Det kom som et kæmpe chok for direktør og medejer af Svane Shipping, Jesper Hansson, da et flertal i byrådet i november 2018 meddelte, at erhvervshavnen afvikles frem til 2043. I stedet for at der skal losses jern, gødning og foderstoffer, skal der bygges boliger på havnen, lød beskeden. Chokket har dog ikke påvirket resultatet for 2018, og direktøren håber, at indeværende år bliver lidt bedre end sidste år. 2018-regnskabet viste et overskud på 8,4 millioner kroner før skat mod 9,1 millioner kroner i 2017. - Vi er glade for resultatet og særligt driftsresultatet, hvor vi ligger i indeks 115 i forhold til 2017. Der var så andre ting, der var mindre gode. Det finansielle marked var jo ikke specielt godt i 2018, og det har påvirket det samlede resultat lidt, siger direktør Jesper Hansson.

Bliver det sådan, at havnen lukker, så skal vi gøre alt for at drive en god forretning de næste 24 år. Det nytter ikke at grave sig ned i et hul. Jesper Hansson, direktør i Svane Shipping

Foto: Foto: Søren Gylling - Vi arbejder fortsat på at skabe en situation, hvor havnen kan fortsætte i fordragelighed med byen. Alt håb er ikke ude, siger direktør i Svane Shipping Jesper Hansson. Arkivfoto: Søren Gylling

Der er fortsat håb Svane Shipping har drevet virksomhed på havnen i 93 år, og virksomheden råder i dag over cirka 64.000 kvadratmeter på havnen, og samlet beskæftiger virksomheden omkring 30 medarbejdere. - Vores største kundegrupper er industrien og landbruget, og sidste år havde vi en meget våd vinterperiode og en meget tør sommer. Det ramte os blandt andet, at landbruget brugte mindre gødning. Så der er faktisk flere parametre, der har arbejdet imod os, derfor er vi stolte af, at driftsresultatet steg, siger Jesper Hansson. I slutningen af regnskabsåret ramte så nyheden om, at havnen skal afvikles. Ifølge direktøren har virksomheden investeret 220 millioner kroner gennem tiden på havnen, og seneste større investering var for to år siden, hvor virksomheden investerede 15 millioner kroner i et nyt anlæg, der kan fylde gødningssække hurtigt. Samlet har virksomheden bygninger på havnen til en bogført værdi på 63 millioner kroner. - Meldingen i november gav en masse usikkerhed blandt vores medarbejdere og kunder. Hvad skal der ske nu? Men der er 24 år at løbe på, derfor er vi nødt til at se fremad, selvom lysten til at investere på Kolding Havn ikke er den største. Men vi har ikke tabt kunder. Vi arbejder fortsat på at skabe en situation, hvor havnen kan fortsætte i fordragelighed med byen. Alt håb er ikke ude. Men alt andet lige så gør det tingene lidt sværere, at byrådet har meldt ud, at vi skal lukke om 24 år, siger Jesper Hansson.

Foto: Foto: Steffen Nielsen Arkivfoto: Steffen Nielsen

Bliver i Kolding Hvordan ser situationen ud i 2019 for Svane Shipping? - Hele grundlaget er presset efter den politiske beslutning i november 2018. Men vi ser fremad. Vi har fortsat ambitioner om at vækste i Kolding. Så selvom forudsætningerne er lidt svære, så håber vi, at resultatet næste år bliver lidt bedre end i år. Du lyder optimistisk, trods alt? - Vi synes, vi har støttet op om en masse ting og har bidraget til havnen i mange år. Derfor er vi også nødt til at kæmpe for vores eksistens og medarbejdere. Men samtidig er vi også nødt til at kigge fremad. Bliver det sådan, at havnen lukker, så skal vi gøre alt for at drive en god forretning de næste 24 år. Det nytter ikke at grave sig ned i et hul. Kigger I på andre placeringer for eksempel i Fredericia? - Nej, vi vil være med til at udvikle Kolding Havn, ligesom vi har gjort de seneste 93 år.