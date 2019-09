Seniorområdet kan kun finde besparelser på 0,1 procent: Det rammer kaffe, kuglepenne og kurser

Et enigt seniorudvalg har peget på besparelser på 748.000 kroner på områdets budget på 700 millioner kroner. Udvalgsformand Søren Rasmussen (DF) forklarer, at man allerede er i gang med at finde besparelser for 16 millioner kroner, og derfor er muligheden for at finde yderligere besparelser begrænset.

Kolding: Et enigt seniorudvalg nikkede onsdag ja til besparelser for 748.000 kroner på årets budget på 700 millioner kroner. Det svarer til omkring 0.1 procent. Dermed sagde politikerne ja til de besparelser på hjemmepleje, køkken, plejehjem, sygepleje og administration, som forvaltningen lagde op til.

Baggrunden er, at kommunens økonomi er under pres. Lige nu ser det ud som om, at der i år skal bruges godt 180 millioner kroner af kommunekasse, og derfor er årets budget blevet genåbnet for at finde besparelser.

- Vi er allerede i gang med effektiviseringer, der i år skal indbringe 16 millioner kroner. Det vil sige, at muligheden for at finde yderligere besparelser er meget, meget begrænsede. Vi forventer at nå de 16 millioner kroner, der er indarbejdet i vores budget, ved at gøre tingene mere fornuftigt, og så er det de her mindre ting, vi så også kan bidrage med, forklarer seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF).

Kravet om at finde 16 millioner kroner på seniorområdet opstod sidste år, efter et privat konsulentfirma havde gennemgået hele seniorområdet og derefter pegede på, at kommunen kunne frigøre penge ved at nedbringe sygefraværet, bruge færre vikarer og planlægge bedre.