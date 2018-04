Seminar om 3D print

Kolding: 3D print har potentiale til at blive et effektivt redskab i produktionen hos danske industrivirksomheder inden for en ganske kort årrække. Men manglende viden og erfaring om den unge teknologi afholder mange fra at tage det ind i produktionen og hæmmer et ellers oplagt vækstpotentiale. Det danske videnscenter for 3D Print, Nexttech i Kolding, er på sagen - og afholder tirsdag den 15. maj mellem 12 og 16 et af flere seminarer om emnet.

På plakaten er indlæg fra tre aktører med hver deres indfaldsvinkel til 3D print i udvikling og produktion. - Nexttech er en medlemsdrevet forening, og vores mission er at udbrede viden om 3D print med udgangspunkt i medlemsvirksomhedernes situation og i et sprog, de forstår. Viden og uddannelse er omdrejningspunktet hos os, og seminaret den 15. maj vil være et af mange, der skal gøre danske produktionsvirksomheder parate til og konkurrencedygtige inden for 3D Print, udtaler Nexttech-direktør Karsten Friis Hansen i en pressemeddelelse. Man kan tilmelde sig seminaret på nexttech.dk