Selvstændig købmand fik minus på samlet en million kroner

Liva Stormarked kom ud af 2018 med et samlet underskud på knap en million kroner i de to supermarkeder i Kolding. Ledelsen beskriver resultaterne i de to supermarkeder som "mindre tilfredsstillende".

Kolding: Liva Stormarked kunne i 2018 fejre 50-års jubilæum i Kolding, men de seneste år har det familieejede supermarked været presset af konkurrenterne. Både Liva Stormarked på Domhusgade og på Galgebjergvej fik røde tal i 2018-regnskabet, der løber frem til udgangen af september 2018.

Købmandsbutikken blev grundlagt af Lissy og Vagner Bro Christensen, men i dag er det børnene Vivi Bro Gregersen og Michael Bro Christensen, der står bag de to supermarkeder, der samlet beskæftiger over 60 medarbejdere fordelt på de to adresser.

Sidste år viste supermarkedets afdeling på Galgebjergvej et driftsunderskud på 17.000 kroner. Mens driftsresultatet i supermarkedet på Domhusgade viste et overskud på 131.000 kroner. Men i de seneste regnskaber er der driftsunderskud på henholdsvis 505.000 kroner og 940.000 kroner.

Sidste år skrev virksomheden i ledelsesberetningen, der dækker 2017, at "ledelsen forventer også i det kommende år vanskelige konjunkturer og hård konkurrence i området. For at opnå et bedre resultat af primær drift, anser ledelsen det derfor nødvendigt, at der til stadighed foretages tilpasninger mellem indtægter og udgifter".