Selvhjælpsgruppe for mænd skal hjælpe dem videre

Kolding: Mange mænd kan have svært ved at dele tanker og følelser, når livet gør ondt, så derfor har Kolding Selvhjælp nu startet et nyt tilbud: Kom Videre Mand.

Tilbuddet er et gratis tilbud hos Kolding Selvhjælp, som forløber en gang om ugen over otte uger. Hver uge har møderne konkrete emner, der er udviklet af mænd, og som er målrettet til mænd for at give værktøjer til at komme videre i livet.

I Kom Videre Mand hos Kolding Selvhjælp mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Mændene får mulighed for igennem et målrettet program at tage første skridt på vej mod en bedre livskvalitet.

Kom videre mand forløbet er skræddersyet til mænd af FriSe, Socialt udviklingscenter (SUS) og i samarbejde med mandecoach Jørgen Juul Jensen fra Mandecenteret i København.