Sejlet flået af masten: Sejlere reparerede i tre dage og endte som nummer sjok

Nicolai Sehested og hans hold, Team Akzonobel, endte sidst på etapen fra Cape Town til Melbourne i Volvo Ocean Race, efter de måtte bruge tre dage på at reparere masten. Trods to uger allerbagerst i feltet gik det ikke ud over stemningen, fortæller Nicolai Sehested.

Kolding: En fejl kom til at koste dyrt for Kolding-sejleren Nicolai Sehested og resten af hans hold, Team Akzonobel. Den cirka 20 dage lange etape fra Cape Town til Melbourne i Volvo Ocean Race var kun to døgn gammel, da det gik galt. I kraftig vind foretog holdet en manøvre, der viste sig at være for dristig.

- Vi lavede en bomning, som det hedder, når man drejer båden. Vi havde over 45 knobs vind, hvilket er ekstremt meget, og det gør det ret svært at manøvrere båden. Vi blev grebet af en bølge og et vindpust, og det smed båden om på siden. Det rev vores store sejl og en skinne af masten, fortæller Nicolai Sehested.

- Det tog omkring tre dage at reparere, hvor vi kun kunne sejle på halv kraft. På det tidspunkt var det for sent at indhente feltet.

Team Akzonobel sejlede 27. december i mål som nummer sjok efter at have ligget sidst af de syv hold på det meste af etapen. Det bliver også dyrt i den samlede stilling.

- Det betyder ret meget for os i den samlede stilling, fordi det var en etape med dobbeltpoint. Det har gjort ondt, og det vil det gøre resten af racet. Men det er et langt race, og alle hold har risiko for skader. Vi kæmper videre, fortæller Nicolai Sehested.