Sebastian kom som misbruger, nu er han clean og drømmer om at hjælpe andre unge

Sebastian Poulsen ønsker ikke at stå frem med foto, men han vil gerne fortælle, at han har planer om at uddanne sig til pædagog. Han kunne godt tænke sig at arbejde på et opholdssted, hvor han kan bruge de erfaringer, hans liv har givet ham. Her er pædagogerne Nadja Lundsgaard og Michaels Larsen i gang med at undervise ved den faste tirsdagsdialog. Mellem dem sidder forstander Jon Skriver. På gulvet ligger store silhuettegninger af deltagere. De arbejder med grundfølelser, og hvor i kroppen de kan mærke for eksempel vrede eller glæde. Foto: Søren Gylling