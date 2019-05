Se videoerne: Morten fandt bunker af affald fra 1960'erne i strandkanten

- Jeg begyndte at kigge i overfladen, og der fandt jeg alt muligt gammelt affald. Det lå helt bevaret under jorden. Der var masser af glasflasker, jern og plastik. Der var hele butikken. Store mængder, der var blevet læsset af, fortæller Morten Bandsholm.

- Der dukkede en underlig form for glas frem, og man kunne se, det ikke havde været i vandet. Glasset var af gammel dato, og man kunne se, det var pustet, så jeg begyndte at undre mig over, hvor det kom fra, siger Morten Bandsholm.

Det og meget mere til fandt Morten Bandsholm, da han i sidste uge gik tur ved stranden ved Grønninghoved, som han så ofte gør for at lede efter sten og fossiler. Først stødte han på en lille bunke affald i strandkanten, og bunken ledte ham på sporet af noget meget større.

Undersøgte alder

Morten Bandsholm, der til dagligt studerer entreprenør- og designmanagement på IBA og generelt interesserer sig for naturen, tog affaldet med hjem og begyndte at researche på, hvornår affaldet stammede fra. For han kunne tydeligt se, at det ikke var nyt. Her kunne han konstatere, at affaldet stammer fra 1960'erne.

- Jeg har fundet alle de her produkter med tekst i gamle Samvirke-blade. Jeg er meget overrasket over, at det har ligget i jorden så lang tid, uden teksten eksempelvis er forsvundet. Jeg fandt blandt andet bløde poser med tvebakker, som teksten stadig var på, siger Morten Bandsholm.

- Dengang læssede man jo bare sig affald af ude i naturen. Man havde bare et sted at grave det ned, for der var jo langt til Kolding, siger han.