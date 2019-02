Se videoen: Vildt mange ville have fingre i gratis hotelmøbler

Det var et tilløbsstykke, da Scandic i Kolding inviterede alle til at komme og tømme deres hotelværelser på femte sal for møbler.

Kolding: Fredag klokken 12 gik det løs. Her blev det første hold gæster sendt op på Scandic Hotels femte sal for at tømme de 21 værelser for møbler, lamper, strygejern og andet inventar.

Interessen for at få fingre i de mange genbrugsting overvældede hoteldirektør Heidi Kjær.

- Jeg er meget overrasket og også dybt beæret over, at der er så mange mennesker, som faktisk tænker bæredygtigt, og tænker, at det er en god idé, at vi giver vores brugte inventar væk.

Hun håber, at rigtig mange har lyst til at give en skilling til den velgørende forening God jul til alle.