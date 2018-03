Se videoen: Kom med på en cykeltur gennem det nye kryds ved Seest Bakke og Vestre Ringgade

Kolding. Det rådgivende ingeniørfirma Niras er konsulent for Kolding Kommune på det store vej-projekt, der er undervejs ved Vestre Ringgade/Tøndervej og Seest Bakke, som skal flyttes 75 meter mod vest.

Firmaet har produceret en 3D-animation, som viser skitseprojektet for en af de nye cykelstier, der skal anlægges i området.

Stien slår fra udmundingen af Sydbanegade et smut til højre og derefter til venstre ned under først Vestre Ringgade og så Seest Bakke. Herefter dukker man op igen på Tøndervej efter at have passeret det voldsomt trafikeret kryds uden at have mødt en eneste af de 45.000 bilister, der kører gennem krydset dagligt.

Planen er, at omlægningen skal gennemføres i 2019 og være klar til brug sidst på året.

Se med her.