Kolding: Ægteparret bag Christina Jewelry & Watches, Christina og Claus Hembo, har købt det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej i Kolding og planlægger nu at ombygge det og indrette to luksuslejligheder for derefter at sælge dem.

I videoen her kan du komme med ind i vandtårnet og høre Christina Hembo fortælle om planerne for tårnet, som i fremtiden vil hedde Christina Tower.