Se videoen: Her bliver hund reddet efter 17 timer i et cementrør

Nogle historier ender heldigvis lykkeligt. Det gør denne. Efter en 17 timers redningsaktion lykkedes det at redde hunden Banko, som havde forvildet sig ind i et cementrør i sin jagt på en ræv.

Lunderskov: - Den var selvfølgelig sjaskvåd og virkede lidt stille. Men den havde trods alt også siddet inde i det rør i 17 timer.

Sådan fortæller Marcus Stampe om hunden Banko, som i weekenden blev reddet efter en langstrakt, smattet og dramatisk redningsaktion i nærheden af togsporet gennem Lunderskov.

For Banko begyndte mareridtet allerede ved 13-tiden, da den ivrigt forfulgte en ræv, der under flugten smuttede ind i et snævert kloakrør nær skinnerne. Banko fulgte efter i fuld fart. Men da den først var kommet langt nok ind i røret - mange, mange meter, viste det sig - så kunne den ikke komme ud igen på egen pote.

- Da vi kom til stedet, var ejeren der. Hunden gøede inde i røret, og så kunne man godt høre, at den ikke sad lige i nærheden - den var mange meter inde, fortæller Marcus Stampe.

Siden midt på dagen havde ejeren forgæves forsøgt at at få kaldt hunden ud. Og da mørket faldt på over den lille skov ved jernbanen, blev en slamsuger tilkaldt for at forsøge at skabe mere frirum i det mudrede kloakrør. Marcus Stampe valgte at tage med på redningsaktionen, for hans far er entreprenør og arbejder sammen med manden, der ejer slamsugeren. Med sig havde han vennen Mathias Honoré Sørensen.

- Røret var ikke ret stort, så hunden kunne ikke vende rundt derinde. Det var i hvert fald hvad vi troede på det tidspunkt. Det var først mange timer senere, vi fandt ud af, at den var nået frem til et brønd mange meter inde i røret, hvor den faktisk kunne gå rundt oprejst, fortæller Marcus.

Men selv om den kunne vende i røret, kom hunden ikke ud.

I stedet blev et selvkørende kamera sendt ind i røret, men der var ganske enkelt for meget slam til, at kameraet kunne komme ind til hunden. En mand med et større kamera blev tilkaldt, og efter to-tre timer nåede det frem til hunden. På det tidspunkt var kameraet 70 meter inde under jorden. De kunne se hundens øjne, men tættere på en redning kunne de ikke komme på grund af slam og sten, der fyldte op i cementrøret.