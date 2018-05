Se videoen: Djævelen sang en serenade for Margrethe på Harteværket

Publikum har placeret sig rundt omkring i Harteværkets turbinehal, hvor koncerten foregår. Der ikke sat stole op på rækker som til en normal koncert, så folk sidder på trapper, i vindueskarme, og hvor de godt 60 gæster har kunnet finde et sted at sidde.

Mefisto hedder djævelen, og stemningen fortæller noget om, at djævelen er forelsket i Margrethe. I hvert fald i operaen. For i virkeligheden er han sanger ved navn Jakob Zethner. Bas-sanger som han blev præsenteret som.

Kolding: Djævelen læner sig op ad en af turbinehallens generatorer. Farven på hans jakkesæt går næsten i et med den grålige generator, der normalt kører for fuld kraft med 750 omdrejninger i minuttet. I dag er den slukket. For man skal kunne høre djævelen. Margrethe skal kunne høre ham.

Prøve ting af

Sidste år blev turbinehallen vist frem ved en jazzkoncert, hvor der var fuldt hus. Ifølge Cecilie Røner var publikum begejstrede sidste år, og derfor har man valgt at fortsætte successen i år, hvor Harteværket også udvider åbningstiden.

- Vi vil prøve at lave nogle forskellige ting i turbinehallen. Næste gang kan det godt være, det bliver noget helt andet. Men det er lige som for at finde ud af, hvad vi kan med rummet, siger Cecilie Røner.

Under jazzkoncerten sidste år måtte musikerne begrænse lyden af hensyn til turbinerne og generatorerne i hallen. Til operakoncerten foregik det hele "økologisk", som Cecilie Røner siger.

- Jeg spurgte, om de skulle have noget udstyr, og da sagde Jakob (Zethner, red.), at han sagtens kunne synge salen op.

Og det kunne Jakob. Eller djævelen. Han gik rundt i lokalet og tryllebandt publikum med sin opera, der lystigt kvitterede med klapsalver mellem sangene.

- Der er helt sikkert basis for den her slags arrangementer i turbinehallen, men det bliver nok aldrig mere om to om året. Vi skal finde ud af, hvad vi også kan lave her, siger Cecilie Røner.