Se videoen: Det siger koldingenserne til overvågning i midtbyen

Kolding: Giver det mere tryghed?

Vil nogen være i stand til at udnytte informationer om os?

Meningerne er mange og uenigheden ofte stor, når det kommer til spørgsmålet om overvågning i det offentlige rum.

Efter det fredag blev offentliggjort, at der inden for få uger vil blive sat videoovervågning op i Kolding midtby, har JydskeVestkysten været på gaden for at høre koldingenserne ad:

Hvad synes du om, at der bliver videoovervågning i Kolding midtby?

Det har i årevis været en vigtig sag for mange lokalpolitikere at få videoovervågning i Koldings gågader, særligt i de områder hvor nattelivet er at finde.

Derfor var glæden også stor hos borgmester Jørn Pedersen (V), da han torsdag blev kontaktet af politidirektør i Sydøstjyllands Politi, Jørgen Abrahamsen, der kunne fortælle, at politiet inden længe vil begynde at hænge kameraer op i Kolding.

Det er nu op til politiet at vurdere, hvor overvågningskameraerne præcis skal placeres. Det arbejde starter i næste uge.

I videoen ovenfor kan du høre, hvad et udpluk af koldingenserne mener om videoovervågning i Kolding midtby.