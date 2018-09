Se videoen: Byens mindste borgere fejrede Koldings 750 år

I anledning af Koldinghus 750 års fødselsdag var over 1200 børn i alderen nul til seks år samlet på plænen foran Slotssøbadet. Med flag i hånden, kroner på hovedet og fællessang fik de mindste fejret byen med manér.

Kolding: - Se, hvor meget det regner derhenne, siger en lille dreng og peger hen på springvandet i Slotssøen, mens kongekronen på hans hoved er ved at falde af. Over 1200 børn i alderen nul til seks år var onsdag formiddag samlet på plænen foran Slotssøbadet for at fejre Koldings 750 år. Overalt var der flag og børn i skriggule refleksveste med hjemmelavede konge- og dronningekroner. Fem-årige Felix var afsted med sin børnehave, og på sit hoved havde han en guldfarvet kongekrone. - Vi er her, fordi Koldinghus har fødselsdag. Og kongekronerne klippede vi i går, siger han. Fejringen blev holdt i forbindelse med arrangementet Syng Højt!, som havde arrangeret forskellige musikalske indslag. Blandt andet kunne børnene rokke med til tonerne fra den tidligere MGP-vinder Flora Ofelia. Dagens værter var Jeppe og Marie fra DR's Lillenørd programmer.

Fakta Arrangementet startede i 2012 som en begivenhed i København til den årlige nationale Små Synger Sammen dag. Syng Højt! satte landsrekord og blev Danmarks største arrangement på dagen.



I år har arrangørforeningen MusikKolding valgt at give Syng Højt! arrangementet i gave til Kolding kommune i anledning af Koldings fødselsdag.

Foto: Foto: Søren Gylling Marie fra DR's Lillenørd programmer optrådte for de mange fremmødte børn i alderen nul til seks år. Foto: Søren Gylling

Større end i København Jeppe stiller sig op på scenen og kigger udover det store hav af børn. - Jeg ville rigtig gerne give jer allesammen "pænt-goddag-hånden", men det ville tage alt for lang tid. Så i stedet kan i råbe jeres navn til mig. 3...2...1..., siger Jeppe fra Lillenørd, og så er arrangementet skudt i gang. Arrangøren bag Syng Højt!, Peter Rønn, kommer selv fra Kolding. Han syntes, at det var dejligt, at Syng Højt! kunne blive holdt i Kolding. - Det er vildt fedt, at vi nu er i Kolding. Jeg er gammel friskoleelev her fra byen, siger Peter Rønn, som har arrangeret arrangementet de seneste syv år i København. Og faktisk var der i Kolding endnu flere børn, som deltog i festlighederne end i København. - Når vi har holdt det i København, så har 0. til og med 2.klasser også været inviteret med. Og i dag har der altså været næsten lige så mange børn til trods for, at det primært var for nul til seks-årige børn.

Foto: Foto: Søren Gylling Fem-årige Felix i midten var afsted til Syng Højt! sammen med sin børnehave. Han havde klippet sin krone dagen inden. Foto: Søren Gylling

Fællessang gør godt Og der blev skrålet og danset til alle fællessangene. Peter Rønn håber, at børnene havde en god dag. - Det er rigtig godt, at de kan være sammen på tværs af nationalitet, alder og køn. Og fællessang giver noget særligt uanset om man er nul eller 90 år. Og generelt i vuggestuer og børnehaver kan arrangementet sætte fokus på, hvor godt det er at synge sammen og lave fagter til sange, hvor de bevæger deres krop. Det udvikler deres motorik og sprog. Peter Rønn håber, at arrangementet kan gentages i Kolding på et tidspunkt. - Jeg synes, at det har været et fantastisk samarbejde med Kolding Kommune om at få det stablet på benene. Jeg håber, at vi kan holde det igen.

Foto: Foto: Søren Gylling Peter Rønn er arrangør af Syng Højt! Han kommer selv fra Kolding, og han var glad for at få arrangementet til sin hjemby. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Der blev lavet skuespil på scenen, mens børnene sang fællessang. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Foto: Søren Gylling