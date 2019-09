Se video og billeder fra DM i professorterning: Rune på 10 år er vild med at øve med sin terning

I denne weekend løber Danish Open i professorterning af stablen i Sdr. Bjert med deltagere fra hele landet og enkelte udlændinge. Næstyngste deltager er 10-årige Rune fra Sdr. Bjert.

Kolding: Hvis Rune Rigtrup Ærensgaard på 10 år ikke lige helt ved, hvad han skal give sig til, snupper han tit en professorterning ned fra hylden. Det kan være, hvis hans mor er i gang med at strikke, hans far sidder ved computeren, hans lillebror laver noget andet, og han ikke må tænde for en skærm. Og når terningen først er i Runes hænder, går det - trods hans unge alder - stærkt med at få samlet farverne på terningen på hver sin side. Han er vild med at pusle med terningen, og måske er han ved at få mod på mere end bare at sidde derhjemme og øve sig i at samle den så hurtigt som muligt. I hvert fald slog han til, da han for nylig hørte, at Danish Open i professorterning - eller som det hedder på engelsk speed cubing - skulle foregå i hans hjemby Sdr. Bjert. I denne weekend var det så blevet tid for stævnet, som deltagere fra hele landet og enkelte andre lande deltog i. I løbet af lørdag og søndag findes de danske mestre i de mange discipliner, der er indenfor professorterningen. For eksempel findes terningerne i mange forskellige størrelser og faconer, og konkurrencerne kan for eksempel foregå med bind for øjnene, eller deltagerne får den ekstra udfordring at samle terningen med fødderne.

Jeg spoler tilbage på you tube-videoerne for at se, hvad de gør, og jeg ser på, hvad andre gør for at være hurtigere end mig Rune Rigtrup Ærensgaard, 10 år

Foto: Foto: Søren Gylling Hver gang en terning er blevet brugt ved stævnet, bliver den blandet af frivillige, der sidder ved det såkaldte blande-bord. De blander hver eneste terning på en bestemt måde, som de har en guide til på en computer. Dermed har alle deltagerne lige forhold. Foto: Søren Gylling

Næstyngste deltager Rune er weekendens næstyngste deltager, og selv om han først skal i ilden søndag med sin klassiske professorterning med ni firkanter på hver side, besøgte han Bjert Hallen både fredag og lørdag for at se, hvad de andre deltagere kan. Hans rekord i at samle farverne på hver sin side er på et minut og seks sekunder, men for det meste tager han omkring halvandet minut om det. Han blev for alvor bidt af det, da han hørte, at hans idrætslærer på Sdr. Bjert Centralskole har en netbutik, der sælger professorterninger i alle afskygninger. - Jeg hygger mig meget med terningen. Jeg synes ikke, at jeg er særlig god endnu, men når stævnet alligevel er her i Bjert, kunne jeg lige så godt se, om det er noget for mig at være med i konkurrencer i det. Så ved jeg nemlig, om jeg vil være med, hvis der nu kommer stævner længere væk, fortæller Rune.

Foto: Foto: Søren Gylling Mange deltagere studerer andre deltagere og folk på you tube for at lære forskellige fif. Men nogle lærer også af sig selv og optager derfor video, når de er i aktion ved stævnet. Foto: Søren Gylling

Studier på you tube Hans trick til at blive god og gerne endnu bedre er at øve sig en hel masse. Samtidig studerer han folk, der er dygtigere og mere erfarne end ham ud i professorterningen, på you tube. - Jeg spoler tilbage på you tube-videoerne for at se, hvad de gør, og jeg ser på, hvad andre gør for at være hurtigere end mig, siger Rune. Han forklarer, at han for nylig har holdt en lille pause fra professorterningen, men nu er han tilbage ved terningen igen. - Det var, fordi min lærer også sælger sådan nogle jonglerbolde. Så fik jeg sådan nogle og kom til at lægge terningen lidt til side, smiler han.

Foto: Foto: Søren Gylling En professorterning er ikke bare en professorterning. De findes i adskillige afskygninger. Ved stævnet dyster man for eksempel også i at samle en terning med bind for øjnene, med én hånd, med fødderne og med færrest træk. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Søndag dystes der forskellige discipliner indenfor den klassiske professorterning, mens man lørdag dystede i forskellige andre størrelser af terninger. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Der blev dystet i professorterninger i Bjert Hallen lørdag. Søndag går det løs igen, og man kan sagtens komme og se deltagerne over skulderen. Foto: Søren Gylling