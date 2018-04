Se video og billeder: Kåde køer dansede forårsdans

160 køer kom på græs, da Sønderskovgård søndag lukkede dørene op til økodag. Det er første gang, der er økodag på Sønderskovgård, og gårdejer Per Hørlyck kalder dagen for en festdag.

Vamdrup: - Jeg elsker økodag, lyder det fra en ung knægt, da han træder ind i gårdspladsen på Sønderskovgård, hvor der i år blev holdt økodag.

Knægten er tydeligvis ikke den eneste, der har set frem til økodagen, hvor de økologiske køer bliver lukket ud på græs. Det vrimler nemlig med mennesker på og omkring gården, hvor folk er begyndt at tage plads langs det elektriske hegn, der sørger for, at køerne bliver på marken. Et bud er, at mellem 2500 og 3000 er dukket op for at se gårdens 160 økologiske køer blive lukket ud.

På gårdspladsen er der mulighed for at købe rundstykker, økologiske grillpølser og kaffe. Staldene er åbne, og børnene kan lege i halmballer. Der emmer af liv på Sønderskovgård.

- Det primære for folk er jo at se køerne blive lukket ud, men vi har blandt andet også arrangeret, at de kan komme ind og klappe en kalv. Vi har spejdere, der hjælper med at sælge kaffe og pølser, så kan de tjene en skilling på det, siger gårdejer Per Hørlyck.