Se video og billeder: Grisetransport med 115 grise væltet - omkring 20 grise er døde

VAMDRUP:

En grisetransport er onsdag morgen væltet i grøften på Kirkevej ved Vamdrup, som derfor er spærret, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Transporten skulle efter sigende indeholde omkring 115 grise.

JydskeVestkystens har en mand på stedet, som er blevet oplyst, at omkring 20 af grisene er døde. Tre af dem er blevet aflivet af en dyrlæge på stedet.

Vagtchef Lars Grønlund fortæller, at man lige nu arbejder på at indfange løse grise, og på at få lastbilen op fra grøften.

Om der er flere grise, som er så medtagede at de skal slagtes på stedet, er stadig usikkert.

- Jeg kan endnu ikke sige, om der er nogle dyr, som kan været kommet i klemme. Derfor kan jeg ikke afgøre, om der vil blive foretaget nødslagtning på stedet, forklarer vagtchef Lars Grønlund.

Artiklen opdateres.