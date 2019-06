Se video af familie fra ghettoområde: Vigtigt at mine børn og jeg får indflydelse på Danmarks fremtid

Hanin Chaaban havde sine fire børn med nede at stemme. Valget har fyldt meget hos børnene, og moren ville derfor vise børnene, hvad det hele handler om. For som hun selv siger: Det handler om landets fremtid

Kolding: - Om to år så må du også stemme, fortæller Hanin Chaaban sin snart 16-årige datter Dunya Khaled, inden Hanin Chaaban skal ind og sætte sit kryds ved valgstedet på Dyrehavevej ved Pædagogisk Center.

Dunya er for gammel til at måtte være med inde i stemmeboksen, fortæller en valgtilforordnet familien. Brødrene, Wadee Khaled, Mohammed Khaled og Ayub Khaled, på henholdsvis 10, 9 og 3 år må godt komme med ind i boksen for at se deres mor sætte sit kryds.

- Det er vigtigt for mig, at de ved hvordan man gør, inden de engang selv skal ind at stemme, siger Hanin Chaaban.

Hanin Chaaban er 37 år gammel og har boet i Danmark og i Skovparken i 30 år. Hun kom hertil fra Palæstina med sine forældre, og hun elsker Danmark og kan ikke se sig selv bo andre steder. Det er vigtigt for hende at få stemt - både for at være en rollemodel for sine børn, men også for at have indflydelse på landets fremtid.