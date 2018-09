Se video af Obamas ankomst til SDU

Barack Obama ankom til Syddansk Universitet i Kolding kort efter klokken 11.

Den 44. amerikanske præsident vinkede hurtigt til de mange mennesker, der kiggede på, før han fortsatte ind på SDU.

Kort før ekspræsidentens ankomst var der en snert af drama, da en buschauffør og en motorcykelbetjent kom i et skænderi. Betjenten ville gerne have bussen kørt væk fra området med det samme, men chaufføren ville naturligvis gerne have sine passagerer med.

Barack Obama forventes at være på SDU indtil ved 13-tiden.