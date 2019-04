Ligesom det nye akutsygehus, der troner på toppen af Skovvangen, bliver Comwells planlagte hoteltårn et meget synligt vartegn for Kolding. Kommunen og bygherren skal nu i dialog om arkitekturen.

- Jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Men når det bliver så synligt, så skal det være noget, vi bliver stolte af i Kolding. Derfor tilbyder vi vores stadsarkitekts kompetencer til at samarbejde med Comwells arkitekter om udtrykket af bygningen, men højden skræmmer mig ikke, siger udvalgsformand Birgitte Kragh (V). Hun henviser til, at sygehuset får meget positiv omtale på trods af - eller i kraft af - den meget synlige placering.

Det viser de visualiseringer, som Kolding Kommune har bedt om at få lavet, før politikerne tager endeligt stilling til, om kommunen skal lave den lokalplan, der er forudsætningen for, at Comwell kan udvikle sine faciliteter i Kolding som ønsket. Hoteltårnet skal efter planen rumme 120 værelser og restaurant-, kongres- og konferencefaciliteter.

Kolding: Comwells planlagte hoteltårn i 15 etagers højde ved hotellet på Skovbrynet bliver et byggeri, som kan ses fra store dele af Kolding by helt fra Rebæk til Østerbrogade og Haderslevvej, nøjagtig ligesom man kan se det nye, store akutsygehus trone højt oppe på toppen af Skovvangen.

Her ses hoteltårnet fra Haderslevvej. Bemærk, at det herfra ser højere ud end sygehuset, som ligger umidddelbart til venstre for tårnet. Visualisering: AI Arkitekter og Ingeniører

Der skal kæles

Visualiseringerne viser, at det ønskede hoteltårn får en højde i landskabet, som er stort set identisk med sygehuset, men på grund af den perspektiviske virkning vil tårnet syne meget højere fra bymidten.

Og ifølge by- og udviklingsforvaltningens vurdering vil det få "en væsentlig indvirkning på Koldings byprofil", bemærker fagfolkene i sagen om hoteltårnets højde og visualiseringen af det.

De påpeger også, at "byggeriet markant bryder med den ensartede bygningsmasse omkring Koldings oprindelige bykerne og ådalslandskabet", og at der således er "argumenter både for og imod udvidelsen af Comwell med et nyt byggeri i 15 etagers højde".

Stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen oplyser, at Kolding Kommune nu kontakter bygherren for at få en dialog om udformningen af hoteltårnet.

- Placeringen er svær, og sådan et markant byggeri skal have sin arkitektur som det bærende - ikke højden. Derfor vil proportionerne og en opbrydning af arkitekturen være vigtige elementer for os, så vi ikke blot får en modernistisk bygning. Der skal kæles for strukturen og stofligheden, og vi vil gerne have referencer til bæredygtighed eventuelt i form af en forgrønning af byggeriet, siger Michael Pagaard.

Comwell håber på at kunne indvie en udvidelse af hotellet midt i 2021.