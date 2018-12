Kolding: 103 personer deltog i JydskeVestkysten Koldings nytårsquiz for 2018. Brugerne blev bedt om at tage et kig i krystalkuglen og svare på 18 spørgsmål om, hvad 2018 ville bringe.

Spørgsmålene handlede blandt andet om Marina City, Grøn Koncert, Kolding IF og nabohjælp.

Se svarene her.

Spørgsmål 1 Godkender Kystdirektoratet Kolding Kommunes planer om at anlægge en ny havnebydel, Marina City, ved Skamlingvejen? Kystdirektoratet har endnu ikke godkendt kommunens planer. Faktisk er projektet blevet mødt med skepsis i direktoratet. Det havde kun 21 procent af deltagerne i quizzen forudset. Den manglende godkendelse har dog ikke skræmt folk, der drømmer om at bo på en husbåd i Marina City, væk. 80 interesserede har allerede skrevet sig op. Svar: Nej

Spørgsmål 2 Bliver projektselskabet Nordic Design Villages planer om et outletcenter ved Riberdyb/Holmsminde opgivet? Hele 84 procent af quiz-deltagerne havde forudset, at planerne om outletcentret ville blive droppet. Handlen gik tilbage den 27. juni, og Kolding Kommune er igen den retmæssige ejer af grunden. Kommunen satte i oktober gang i en proces, der skal give opskriften på det store områdes fremtid, før det udbydes til salg i foråret. Svar: Ja

Spørgsmål 3 Kolding fejrer i år 750 års jubilæum. Kommer Dronning Margrethe på besøg i den anledning? Ikke alene besøgte dronning Margrethe Kolding og Koldinghus i anledningen af jubilæet, hun havde også taget sine to søstre med. For en sjælden gangs skyld ankom de tre kongelige søstre, dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie, i fællesskab på et officielt besøg. 79 procent gættede rigtigt på spørgsmålet. Svar: Ja

Spørgsmål 4 Fortsætter Bo Spellerberg karrieren i KIF Kolding København efter sommeren 2018? KIF Kolding har ikke kun sagt farvel til København i løbet af 2018, men klubikonet Bo Spellerberg forlod også klubben. Det offentliggjorde hans nye, schweiziske klub, St. Gallen, den 21. juni. Dette spørgsmål delte deltagerne i to og 56 procent gættede rigtigt. Svar: Nej

Spørgsmål 5 Melder Christian Haugk ud, at han stiller sig til rådighed som Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved næste kommunalvalg? I februar sagde Christian Haugk farvel og tak til politik efter 13 år som gruppeformand for Socialdemokratiet i Kolding. Han stoppede også som leder af spillestedet Godset, hvor han var leder i 17 år. Christian Haugk er nu kultur-, fritids- og landdistriktschef i Haderslev Kommune. 67 procent svarede rigtigt. Svar: Nej

Spørgsmål 6 Beslutter byrådspolitikerne at lukke skoleafdelingen i Sdr. Stenderup? Den endelige beslutning blev taget i maj: Skoleafdelingen i Sdr. Stederup lukker. De 21 elever, der gik på skolen, rykkes til Sdr. Bjert Centralskole, som skoletilbuddet i Sdr. Stenderup allerede var en afdeling under. 31 procent af deltagerne gættede rigtigt. Svar: Ja

Spørgsmål 7 Finder KIF Kolding København en ny direktør, som kan tage over efter Jens Boesen? Jens Boesen stoppede som direktør for KIF Kolding efter mere end 30 år på posten. Det skete i forbindelse med, at klubben sagde farvel til København. I stedet er Teddy Thye Hedegaard blevet direktør. 82 procent havde forudset, at klubben fandt sig en ny direktør. Svar: Ja

Spørgsmål 8 5017 husstande i kommunen var med i Nabohjælp-ordningen pr. 1. januar 2018. Når vi 6000 tilmeldte i år? 63 procent af deltagerne troede, at Kolding ville nå 6000 tilmeldte til Nabohjælpordningen i løbet af 2018. Kolding er dog et godt stykke fra at nå de 6000 husstande. Der er nemlig kun 5573 tilmeldte husstande i øjeblikket. Svar: Nej

Spørgsmål 9 Vinder KoldingQ medaljer i 3F Ligaen i år? Det var lige ved og næsten, at KoldingQ vandt medaljer. Holdet endte nemlig som nummer fire i 3F Ligaen. 65 procent troede ikke på, at det ville blive til medaljer for KoldingQ. Svar: Nej

Spørgsmål 10 Der var 15.500 gæster til Grøn Koncert i 2017. Kommer der 16.000 eller flere besøgende i år? Grøn Koncert i Kolding var fuldstændig udsolgt og slog alle rekorder. Der var nemlig 18.000 gæster til årets Grøn i Kolding, der blev afholdt i bragende solskin. 45 procent troede, at der ville komme 16.000. Svar: Ja

Spørgsmål 11 Kolding-sejleren Nicolai Sehested er i gang med at sejle jorden rundt i Volvo Ocean Race. Syv hold er med. Ender hans hold blandt de tre bedste? Vi heppede med her på Kolding-redaktionen, men sejleren Nicolai Sehested måtte nøjes med en fjerdeplads. Undervejs blev det dog til en etapesejr på en 11.000 kilometer lang etape. 69 procent gættede, at Sehested og hans hold ikke ville ende blandt de tre bedste. Svar: Nej

Spørgsmål 12 Kolding Kommune solgte i 2017 byggejord for 77,4 mio. kroner. Det var ny rekord. Runder salget 80 mio. kroner i år? Allerede i oktober nærmede vi os sidste års rekord, og by- og udviklingsdirektør Merete Dissing Pedersen forudså, at rekorden ville blive slået. Og det gjorde den også, hvilket 41 procent havde forudset. Svar: Ja

Spørgsmål 13 Genåbner Sdr. Bjert Kro som restaurant med ny kok? I starten af september fortalte ægteparret Emil og Katrine Rask Bahr, der er henholdsvis 29 og 34 år, at de havde købt Sdr. Bjert Kro. Den 3. november slog de dørene op. 52 procent troede på, at restauranten ville genåbne. Svar: Ja

Spørgsmål 14 Rykker Kolding IF Fodbold op i 1. division? Endnu et spørgsmål om sport, hvor det ikke lykkedes. Kolding IF endte som nummer fem i oprykningsspillet. 2018 bød dog på et højdepunkt i form af et pokalbrag mod Vejle Boldklub, hvor Kolding IF løb med sejren mod superligamandskabet. 82 procent gættede rigtigt. Svar: Nej

Spørgsmål 15 Ifølge en rapport mangler Kolding Kommune svømmefaciliteter. Beslutter byrådet at udvide de eksisterende faciliteter og/eller bygge nyt? Der er ikke blevet bygget nye svømmefaciliteter i Kolding i 2018. Det troede lige knap 51 procent af quiz-deltagerne ellers på, at der ville. Svar: Nej

Spørgsmål 16 Henvender en kommerciel biografkæde sig til kommunen med ønske om at åbne en biograf i midtbyen? Der er heller ikke blevet bygget en ny biograf i midtbyen i løbet af året. 58 procent svarede rigtigt på spørgsmålet. Svar: Nej

Spørgsmål 17 Foreningen FOCA var tæt på at droppe Oktoberfesten i 2017. Bliver den gennemført i år? Der kom nye arrangører, og Oktoberfesten blev flyttet og dermed også afholdt. 66 procent af deltagerne troede dog, at festen ville blive aflyst. Svar: Ja