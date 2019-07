Se resultatet: Låsbyhøj bygget om for 37 millioner kroner - kom med indenfor i Koldings nye sundhedshus

Få et kig ind i den omkring 5000 kvadratmeter store bygning, der nu er base for knap 300 medarbejdere. Dagens artikel er den første i en serie om det nye sundhedshus.

Det første, der fanger blikket lige inden for døren, er et stort billede med brune, blå og røde nuancer. Øverst svæver fem politikere fra det alderdomsudvalg, der i sin tid besluttede at opføre Låsbyhøj, "De gamles hjem".

Kolding: Her dufter stadig af maling og nye møbler, og enkelte flyttekasser mangler fortsat at blive pakket ud i Koldings nye sundhedshus. Det ligger i den smukke, gamle bygning Låsbyhøj, der er blevet bygget om for godt 37 millioner kroner. Inde bag de hvide mure er tilbud fra Kolding Kommune og Region Syddanmark flyttet sammen for at give en bedre behandling til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller udsathed.

I stueetagen ligger et caféområde. Her er store vinduer, så lyset falder ind. Der er også mulighed for at sætte sig ud i gårdhaven. Foto: Søren Gylling

Ønsker liv

I stueetagen med udsigt til gårdhaven ligger et caféområde.

- Vi håber, at rigtig mange vil bruge både det område og haven. Det kan være borgere, der venter eller lige har brug for en pause i deres behandling. Her foregår rigtig meget gruppebehandling, og man kan også sidde her og arbejde i grupper. Oprindelig havde vi vand som et element i haven, men det droppede vi, fordi familiehuset med børn i alle aldre bor her. Vand og små børn kan godt være en farlig kombination, forklarer Gitte Fisker.

Børnefamiliehuset og stofbehandlingen ligger i stueetagen. Tager man trappen op til første sal, møder man alkoholbehandling til den ene side og ungebehandlingen og ungekontakten til den anden side. På anden sal bor regionens lokalpsykiatri, og på tredje sal er kommunens socialpsykiatri.

- Bo Larsen fra firmaet Base It har stået for udsmykningen, men vi meldte ud fra begyndelse, at vi ikke ville have dyr kunst. Vi ville hellere have en udsmykning, der havde sin oprindelse i Kolding, fortæller Gitte Fisker.

På alle etager er der tænkt nøje over, hvad farver og udsmykning gør ved ens sindsstemning. I et rum i ungekontakten er for eksempel et grønt billardbord på gulvet og et billede med blå som den dominerende farve på væggen.

- Her har vi prøvet at skabe et miljø for unge. Det kan være svært at tale med unge om udfordringer, hvis man sidder og kigger hinanden direkte i øjnene. Det bliver lidt nemmere for den unge at fortælle, hvad han eller hun er optaget af, mens man for eksempel spiller billard, fortæller Bettina Brøndsted.