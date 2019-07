Se oversigt: Her er de bedste strande i Kolding-området

Rebæk Strand er den strand, der ligger nærmest Kolding by. Den er børnevenlig, og der er rig mulighed for at holde picnic i de omkringliggende grønne områder. Foto: André Majlund

Hvilken strand skal man tage til, når temperaturen for alvor siger sommer? JydskeVestkysten kommer her med en oversigt over de bedste strande i nærheden af Kolding.

Kolding: Når solen og varmen i Danmark når højdepunkter, er det nærliggende at trække i badetøjet og blive kølet ned ved stranden.

Der er flere strande i Kolding-området, der er værd at besøge, alt efter hvad man vil bruge stranden til.

Her kan du se en oversigt over strandene, samt et kort over hvor de forskellige ligger.

Kilde: oplevkolding.dk

Binderup Strand Binderup Strand ligger nedenfor Skamlingsbanken og er børnevenlig, da kysten er meget lavvandet med sand- og stenbund. Stranden ligger i forbindelse med et sommerhusområde og har blåt flag. Der er badebro og kørestolsrampe ned til vandet. Der er toiletter både almindeligt og handicaptoilet. Herudover er der en kiosk, hvor der kan handles forfriskninger. Der er desuden stiforbindelse til Skamlingsbanken og en cykelrute til og fra Kolding. Adresse: Kystvej 98, 6091 Bjert

Bjert Strand Bjert Strand er en af de mindre strande i Kolding-området. Det er en lavvandet strand med sand- og stenbund. Der er en toiletbygning med handicaptoilet. Der er parkeringsplads og badebro. Adresse: Moshusevej 19, 6091 Bjert

Elvig Høj Strand Elvig Høj Strand ligger for enden af halvøen i Drejens nord for Kolding. Det er en smal strand med lavt vand. Bunden er primært stenbund. Der er toilet samt borde bænkesæt. Der ligger en lille parkeringsplads. Herudover er der mulighed for at sætte sin kajak i vandet og se halvøen fra fjordsiden. Adresse: Elvighøjvej 1, 6000 Kolding

Grønninghoved Strand Grønninghoved Strand ligger syd for Kolding. Stranden ligger ud til Lillebælt, den er meget børnevenlig med fint sand og lavvandet kyst med sand- og stenbund. Der er et større græsareal, hvor man kan holde picnic. Der er badebro, kørestolsrampe til stranden, toilet med handicapforhold og parkeringsplads ved stranden. Fra stranden er der en cykelsti ind til Kolding kaldet Vandvejen. Adresse: Strandvejen Grønninghoved, 6093 Sjølund

Hejlsminde Strand Hejlsminde Strand ligger midt i Hejlsminde by tæt ved både havnen og det gamle badehotel. Stranden er børnevenlig og har blåt flag. Der er fint sand og lavvandet kyst med sand- og stenbund. Afhængig af vind og vejr skal man ofte mere end 200 meter væk fra kysten for at nå en vanddybde på mere end to meter. Der er badebro, kørestolsrampe ud i vandet, toilet og handicaptoilet samt kiosk. Der er også en legeplads og baner til beachvolley. Adresse: Havnevej 1, 6094 Hejls

Løverodde Strand Tæt på Stenderupskovene og ud mod Lillebælt ligger Løverodde Strand. Stranden er en børnevenlig strand med blå flag og er en lavvandet kyst med sand- og stenbund. Der er badebro, kiosk og toilet samt handicaptoilet. Der ligger en stor parkeringsplads tæt ved stranden, hvorfra der er nem adgang til ophalerplads og anløbsbro til både. Der er mulighed for at lege på den nærliggende naturlegeplads og grille sin medbragte mad. Eller spise på Café Løverodde, der ligger lige i nærheden. Adresse: Løveroddevej 12, 6092 Sønder Stenderup

Rebæk Strand Rebæk Strand ligger på sydsiden af Kolding inderfjord med udsigt til Koldings nordlige bydel. Stranden er børnevenlig med fint sand og er en lavvandet kyst med sand- og stenbund. Der er badebro, toilet og et større græsareal hvor man kan holde picnic. Herudover ligger der en parkeringsplads samt en primitiv teltplads lidt tilbagetrukket fra stranden. Fra stranden er der en cykelrute kaldet Vandvejen mod Stenderup halvøen. Adresse: Stranden 64, 6000 Kolding

Skibelund Strand Skibelund Strand ligger nær Solkær Enge på den sydlige del af Stenderup halvøen. Den er børnevenlig med en lavvandet kyst og sand- og stenbund. Stranden har badebro, og op til stranden ligger der et stort græsareal, hvor der er mulighed for at overnatte i sheltere. Der er toiletter i forbindelse med Naturskolen Skibelund, hvor der også er parkeringspladser. Man kan også komme til stranden på cykel via ruten Vandvejen. Adresse: Skibelundvej 22, 6092 Sønder Stenderup