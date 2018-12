Se listen her: Det fik de ansatte i julegave på en række virksomheder i Kolding

Smurfit Kappa

Ligesom de seneste mange år har de cirka 350 medarbejdere hos Smurfit Kappa i Kolding fået en kolonialkurv med lækkerier til julen samt årets chokoladeæske, som i år har Nøddeknækkeren som tema.

Direktør Ole Møller Hansen forklarer, at man gerne vil give en gave, som medarbejderne kan have glæde af i juledagene, og i kolonialkurven kan der blandt andet være vin, godter, småkager og pølse.

- Vi har haft gaverne oppe i SU (samarbejdsudvalget, red.), og der var ikke stemning for at udskifte kurven med noget andet. Folk er glade for den, selv om det måske ikke er særlig moderne, siger Ole Møller Hansen og peger på, at en del virksomheder lader deres ansatte vælge en julegave på en hjemmeside.

- Vi giver julegaver til de ansatte, fordi de yder en stor indsats og lægger en stor del af deres tid her. Vi giver dem en erkendtlighed, de ikke har krav på. Lønnen har de forhandlet sig til, men det her er frivilligt. Det er en tak for deres indsats, siger Ole Møller Hansen.