Årets Idrætsnavn: 23-årige Kasper Asgreen vandt også prisen, som JydskeVestkysten står bag, for to år siden. I år kunne han dog ikke være til stede ved fritidsfesten, da han er på træningslejr i Portugal. Siden hans første pris er Asgreen blevet fuldtidsprofessionel på verdens bedste cykelhold, Quick Step, og hans første sæson dér gik forrygende. Han var bl.a. med til at vinde VM i holdtidskørsel og blev nummer 10 på enkeltstarten i Vuelta a Espana. Trods sine 200 rejsedage om året, tilbringer han stadig vintermånederne i Kolding og tager gerne på træningsture med sine gamle holdkammerater i Kolding Bicycle Club. Kasper Asgreen fortæller, at hans ambition er at blive verdens bedste cykelrytter. Han har i øvrigt netop forlænget sin Quick Step-kontrakt til 2021. I Kasper Asgreens fravær ved Årets Fritidsfest var det formanden for Kolding Bicycle Club, Johnny Poulsen, der modtog diplom og blomster på vegne af Kasper Asgreen. Cykelformanden udtrykte stor stolthed over det dygtige klubmedlem. Foto: Søren Gylling

Årets Leder: Denne pris modtog Niels Hansen og Tom Nyeng Møller fra KIF Brydning. For selv om brydning er en mindre sport i Danmark, er der alligevel mange børn i Kolding, der har prøvet kræfter med sporten. Og det kan de takke de to bryde-ledere for. De to, der er henholdsvis formand for KIF Brydning og instruktør i klubben, har nemlig etableret et meget tæt samarbejde med skolerne i Kolding. Derfor vil op imod 1000 børn fordelt på 43 klasser i dette skoleår stifte bekendtskab med brydning. Skoleforløbene har været i gang i flere år og har udviklet sig. I de sidste to år er tilbuddet udvidet sådan, at der vil være oprettet fire satellitklubber i år, så en del børn kan gå til brydning tæt på deres skole. Der er desuden gennemført stævner og aktiviteter i klubbens egne lokaler, hvor børnene fra satellitklubberne deltager. Tom Nyeng Møller fortæller, at klubben har fået flere medlemmer på grund af skolesamarbejdet. - Arbejdet giver mig en masse, for alle har en succes, når de prøver skolebrydning, og det er fedt at se nogle, der var skeptiske på forhånd gå derfra og synes, at det var sjovt, siger han. Foto: Søren Gylling

Årets Talent: 2018 var et år lidt ud over det sædvanlige for den 17-årige badmintonspiller Amalie Schulz Terp-Nielsen fra Kolding Badminton Klub, der fredag mortog prisen som Årets Talent. Det store talent blomstrede og gav sig blandt andet udslag i en sølvmedalje ved U19 EM i september. Dette resultat betød, at Amalie Schulz Terp-Nielsen blev udtaget til ungdomsverdensmesterskaberne i november, hvor hun sammen med sin doublemakker blev blandt de 16 bedste ungdomspar i verden. Den unge badmintonspiller beskrives som meget målrettet, engageret og reflekteret omkring sin karriere. Med prisen følger 5000 kroner. Det var tredje gang, talentprisen blev uddelt til et særligt sportstalent mellem 15 og 23 år. - Jeg havde slet ikke regnet med det, og det betyder megameget for mig. Prisen giver et boost til min selvtillid og til min motivation, fortæller Amalie Schulz Terp-Nielsen. Foto: Søren Gylling

Årets talentudvikler: Steen Thomsens og Peter Nedergaards arbejde med at få unge badmintonspilleres talent til at funkle er ikke kun blevet bemærket i Kolding. I 2017 blev makkerparret fra Kolding Badminton Klub udnævnt til Årets Talenttrænere af Badminton Danmark, og fredag aften fulgte så en lokal pris, da de blev de første modtagere af Kolding Elites helt nyoprettede pris som Årets talentudvikler. Steen Thomsen og Peter Nedergaard har gennem en årrække leveret et stort stykke arbejde med talentudvikling i Kolding Badminton Klub. Klubben har de senere år leveret flotte resultater inden for dansk ungdomselite, og de to træneres arbejde er heller ikke gået ubemærket hen hos Badminton Danmark, som i 2018 har startet et talentcenter i Kolding. - Det er rart at blive anerkendt for det arbejde, vi gør, selv om det ikke er derfor, vi gør det her. Men det kan skabe fokus på vores sport og klub, siger Peter Nedergaard. Foto: Søren Gylling

Årets forening: Her er både elitekæmpere, der er blandt landets bedste til karate, og her er motionister for hvem, det ikke i særlig grad handler om at vinde. Klubben er desuden den største bredde- og eliteklub i Syddanmark. Man kan roligt sige, at der har blæst succesfulde vinde over karateklubben Kaizen Karate Do, siden den blev etableret i 2011, og fredag aften kulminerede succesen, da den blev kåret til Årets Forening og modtog 10.000 kroner. Som begrundelse for karateklubbens nominering hedder det blandt andet, at klubben har et ambitionsniveau, der både skaber vindere og rummelighed, og den med sine 130 medlemmer er vokset markant. Desuden er klubben for nylig kommet med i Kolding Elite med tilbud om morgentræning i karate. Klubben er fast medaljetager til DM, nationale og internationale stævner og er en af de stærkeste karateklubber i Danmark. - Det er en dejlig anerkendelse, og pengene kan vi blandt andet bruge på at invitere gode japanske instruktører hertil, fortæller formand Henrik Katborg. Foto: Søren Gylling