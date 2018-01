Se her hvem der tjener mest i Kolding Byråd

Kolding: Der er stor forskel på, hvad de enkelte byrådsmedlemmer får for deres politiske arbejde. Aflønningen afhænger af hvilke poster, de er blevet tildelt i konstitueringsforhandlingerne.

I de næste fire år er Dansk Folkepartis Søren Rasmussen derfor den dyreste dreng i byrådet for kommunekassen, fordi borgmester Jørn Pedersen (V) har sagt tak for loyal opbakning til DF ved at tildele partiet hele tre formandsposter. Heraf skal Søren Rasmussen varetage de to - nemlig for seniorudvalget og fritids-idrætsudvalget.

Udover de to formandshonorarer får Søren Rasmussen et viceborgmestervederlag på 112.357 kroner svarende til 10 procent af borgmesterens løn, næstformandsvederlaget i økonomiudvalget, sit faste vederlag som byrådsmedlem og et vederlagt for at være medlem af kulturudvalget - i alt 565.535 kroner.

Som nyvalgt byrådsmedlem vil Jakob Ville fra Venstre de næste fire år modtage 370.178 kroner om året for at være formand for teknik- og klimaudvalget og for at være medlem af økonomiudvalget, børne- og uddannelsesudvalget og plan-, bolig- og miljøudvalget.

Ligeså nyvalgte Michael Krogh (V) ligger i den billigste ende med sine 197.178 kroner per år. Det beløb dækker det faste byrådsvederlag samt tre udvalgsvederlag for at være medlem af arbejdsmarkedsudvalget, fritids-idrætsudvalget og kulturudvalget.

Og så ryger Enhedslistens Benny Dall op i politikerløn de næste fire år, fordi han har fået sin første formandspost i det nye socialøkonomiudvalg. Den er 110.000 kroner værd. Sammen med sit faste vederlag og hele fem udvalgsvederlag ender Benny Dall på 397.178 kroner.