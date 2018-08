Politikerne i social- og sundhedsudvalget har besluttet at spare på kurset "Klar, parat, familei". Hidtil er kurset blevet tilbudt til alle forældre, der skal have deres første barn. Fra næste år indskrænkes målgruppen, så tilbuddetkun gives til de familier, der har størst behov for støtte i situationen. Foto: Colourbox