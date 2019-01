Se de tre nominerede til idrætspris: Bowler, cykelrytter og fodbolddamer i spil

Kolding: De har alle gjort sig særdeles heldigt bemærket i det forgangne år, har vundet medaljer og har leveret bemærkelsesværdige sportslige præstationer.

Og nu har de det til fælles, at de alle er nomineret til at modtage prisen som Årets Idrætsnavn 2018 i Kolding, som JydskeVestkysten uddeler i forbindelse med den årlige Fritidsfest i Sydbank Arena fredag den 1. februar.

I år er det cykelrytteren Kasper Asgreen, bowlingspilleren Mai Ginge Jensen og KoldingQ's 3F-ligahold, der er de tre sportsnavne, der er med i opløbet til at modtage prisen.

KoldingQ's bedste fodboldhold er nomineret på baggrund af dets sæt af bronzemedaljer i landets bedste kvindefodbold-liga, 3F-ligaen, i sidste sæson. Dertil kom, at holdet under ledelse af cheftræner Peter Pedersen spillede sig helt til pokalfinalen, hvor de dog tabte til Brøndby, der har flere professionelle spillere i truppen, mens alle spillerne hos KoldingQ enten har arbejde eller studier ved siden af deres fodboldkarriere.

Under pokalfinalen viste Kolding-kvinderne, at de sagtens kan trække tilskuere til, da flere end 3300 tilskuere fandt vej til Kolding Stadion for at se kampen.