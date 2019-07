Se de mange billeder: Årets festspil maler hele Kolding rød

Kolding Festspil kom godt fra start med forestillingen "Vi maler byen rød", som med en hitparade af Melodi Grand Prix-sange fik publikum til både at danse og synge med.

Kolding: Allerede inden de første Melodi Grand Prix-toner bragede ud af højtalerne, summede det af liv på pladsen foran amfiscenen, hvor dette års festspil i år er tilbage i de vante rammer. Mange kom med picnickurve, tæpper og vandflasker under armen. For modsat sidste år, hvor premieren næsten druknede i regn, var det varme sommervejr med både holdet bag forestillingen og de mange fremmødte publikummer. Blandt dem, der var dukket op særdeles velforberedte, var Pia og Tina Diabelez og Mette Knudsen, der havde pakket picnickurven med en skål slik og en god flaske hvidvin. - Vi var til festspillet for to år siden og fandt ud af, at det var super hyggeligt at mødes her på pladsen foran scenen. Sidste gang så vi "Den Eneste Ene", og det var bare rigtig godt, så vi har høje forventninger til, at de også kan levere i år, siger Pia Diabelez, mens Mette Knudsen nikker bekræftende: - I forhold til at det er amatører, der spiller med i opsætningerne, er det virkelig imponerende, hvad de kan, og hvad de bruger af tid på det, så det glæder vi os til at se, siger Mette Knudsen. Ingen af de tre er egentlig de store fans af at se Melodi Grand Prix, men de gamle numre fra 80'erne kan alligevel et eller andet. - Man kan synge med på sangene, og det tror jeg da også roligt, jeg kan sige allerede nu, at det kommer vi til i aften, siger Tina Diabelez.

Om forestillingen Forestillingen opføres indtil den 10. august



Pladsen åbner halvanden time før start, og der er adgang til tilskuerpladserne en halv time før.



Kort fortalt handler musicalen om et midaldrende ægtepar. Desværre ligger konen for døden. Hendes mand kæmper ihærdigt for at holde modet oppe hos hende. Blandt andet viser han hende et billedalbum, fra dengang de var unge. Tiden som 3.g'er, med alle de problemer, der opstår i den alder, forelskelse og problemer med forældre er bare nogle af de emner, der behandles.

Foto: Ludvig Dittmann Mens sangere og dansere underholdt på scenen blev der hygget på tilskuerrækkerne med mad, vin og ikke mindst vand i sommervarmen. Foto: Ludvig Dittmann

En lille overraskelse Ved indgangen til amfiscenen var den røde løber rullet ud, og alle publikummer fik de brede smil at se og en lighter og en lille lys-fontæne stukket i hånden på vej ind. - Det er en hemmelighed og en lille hyldest til dem, der skal optræde. Når det sidste nummer kommer på, vil alle i publikum tænde dem, så de fra scenen kommer til at kigge ud over en lysende hav. Det er noget, vi kun gør i aften, som en lille overraskelse, forklarer Jacob S. Knudsen, der er formand for Dronning Dorothea Teatret. Han har store forventninger til årets forestilling og er slet ikke i tvivl om, at publikum kommer til at få en fest. - Husk også at få købt et par øl i baren, siger han smilende til et par af de velkendte ansigter, der dukker op i mængden af publikummer.

Foto: Ludvig Dittmann Historien i årets festspil tager sit udgangspunkt i en kærlighedshistorie, hvor et ældre ægtepar tænker tilbage på tiden i gymnasiet, mens konen ligger for døden. Foto: Ludvig Dittmann

Fællessang og dans Festspillet i år er en hyldest til særligt 80'ernes Melodi Grand Prix-sange, skulderpuder, neonfarver og rigelige mængder hårlak, og da klokken så småt nærmede sig 19.30, var det da også et publikum, der var klar til fællessang og dans, der samlede sig foran scenen. - Jeg er de seneste 14 dage faldet i søvn med sangene fra stykket kørende inde i hovedet. Det håber jeg også, at I kommer til, lød det fra Jacob S. Knudsen, da han introducerede årets stykke. At en enkelt sang eller to brænder sig fast, skulle der da også være rig chance for. Til tonerne af "Vi danser rock, danser rul", "Video, Video", "Vi maler byen rød" og mange af de andre klassikere ville festen nemlig ingen ende tage for publikum, der klappede taktfast med, mens skuespillere, dansere og sangere i fællesskab fyrede den af på scenen.

Foto: Ludvig Dittmann Det er mange frivillige kræfter, der skal til for at Kolding Festspil kan løbe af stablen. Det gælder både på scenen, i kulisserne og bag baren. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Hallo, hallo var en af de mange sange, som publikum kunne synge med på, da forestillingen "Vi maler byen rød" havde premiere. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Publikum klappede taktfast med, da sangere og dansere gik på scenen. Foto: Ludvig Dittmann

