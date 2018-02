Se billederne her: Kolding-ejendom sat til salg for 31 millioner kroner

Kolding: Nu er det muligt at købe en af Danmarks absolut dyreste ejendomme. Og ikke i Nordsjælland, som man måske ville tro, men i Kolding. Ifølge Boliga er Hylkedalvej 130 sat til salg, og den kan blive din for 31 millioner kroner. Landejendommen på 433 kvadratmeter indeholder blandt andet 12 værelser heraf fire stuer med kakkelovne, stuklofter og udsmykkede panelvægge. I huset findes også vinkælder, sauna, walk-in closet og en elevator mellem stueplan og førstesal. Af salgsopstillingen fremgår det desuden, at der er mulighed for både at holde heste og drive jagt på de 79 hektar landbrugsjord.

Hele salgsopstillingen kan findes her.