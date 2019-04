Se billederne fra jubilæet på brandstationen i Lunderskov: Peder har været med siden starten

Lørdag slog de trofaste brandmænd dørene op til Lunderskov Brandstation. For deltidsbrandmand Peder Carlsen er spændingen og sammenholdet medvirkende til, at han nat og dag skynder sig afsted, når han bliver kaldt til brand.

Lunderskov: Vandet sprøjter ud af en hvid slange. En lille dreng leger brandmand og prøver at styre strålen, så den rammer et hul i en træplade. Han og hans familie er blandt de omkring 100 mennesker, der fra starten er mødt op for at fejre, at brandstationen i Lunderskov fylder 20 år. Inde i selv stationsbygningen indbyder en hoppeborg til leg. Brandbilerne er kørt udenfor, så det er nemmere at sætte sig til rette i førersædet og drømme om, hvordan det er at være brandmand. Det behøver 53-årige Peder Carlsen ikke gøre. Da brandstationen i Lunderskov skulle etableres, blev 12 mænd uddannet til deltidsbrandmænd, og han er en af de syv, der har været med i alle 20 år. Og inden den tid var han med i det stedlige beredskab i Skanderup, hvor han bor. - Jeg blev deltidsbrandmand, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville være med, fortæller Peder Carlsen, der er pedel på Skanderup Hjarup Forbundsskole.

Lunderskov Brandstation Med et stor åbent hus arrangement fejrede brandstationen i Lunderskov lørdag sit 20 års jubilæum.



De første år holdt stationen til i en malerhal, som LM Glasfiber havde på Fabriksvej.



For omkring 15 år siden flyttede stationen til de nye lokaler på Metalvej, hvor den også ligger i dag.



15 deltidsbrandmænd arbejder på stationen. De rykker ud mellem 60 og 70 gange om året.



Det lokale brandvæsen blev oprettet for at nedbringe den tid, det tog at rykke ud til en brand i Lunderskov.



Brandstationen i Lunderskov er en del af Trekantbrand.

Foto: Mette Mørk Peder Carlsen er en af de syv deltidsbrandmænd, der har været med, siden Brandstationen i Lunderskov blev etableret i 1999. Foto: Mette Mørk

Spænding og sammenhold I dag er der 15 deltidslandmænd på stationen, og uanset om alarmen lyder dag eller nat, så har de fem minutter, fra de bliver kaldt, til de skal køre fra brandstationen. - At være deltidsbrandmand er sjovt, spændende, og så har vi et godt sammenhold. Og så er der udvikling i det hele tiden. Hvis man vil, kan man uddanne sig og deltage i forskellige aktiviteter. Jeg har uddannet mig, så jeg kan være med til at undervise unge brandkadetter, fortæller han. Når han bliver kaldt ned på stationen, så er han altid spændt på at se, hvad han skal ud til. Ikke alle opgaver er lige behagelige. - Det er aldrig rart, hvis nogen kommer til skade ved trafikuheld eller brand. I brandvæsnet er vi gode til at bearbejde de oplevelser. Man kan altid få hjælp bagefter, hvis man trænger til det. Vi er gode til at snakke om tingene.

Foto: Mette Mørk Silas, tre år, var med bedsteforældrene på besøg hos Lunderskov Brandstation. Foto: Mette Mørk

Hedebrand i et døgn Er der en udrykning, du specielt husker? - Ja, her i nyere tid blev vi sidste sommer kaldt ud til en længere indsats på heden. Der var vi væk i et døgn, og så er man træt, når man kommer hjem. I dag er hans børn voksne, men dengang de var små, havde han faste vagter. - De har nok været lidt trætte af deres far en gang imellem, når jeg har sagt nej til at køre med til stranden på en sommerdag, eller pludselig er rykket ud til en brand en nytårsaften, når vi havde planlagt af gå ud og fyre fyrværkeri af, men de har aldrig sagt det direkte. Og som brandmand tænker man ikke så meget over det. Det er bare med at komme afsted. I dag er de faste vagter afskaffet. - Når vi bliver alarmeret, så får vi alle 15 et kald, og så møder de folk, der kan, op. Og vi er altid nok. Ifølge loven skal vi være fire mand i sprøjten, og for det meste er vi otte mand, der tager afsted. I sommerferien, for eksempel, så planlægger vi lidt efter hinanden, så vi opretholder et beredskab. Og hvis vi bliver kaldt til en husbrand eller en industribrand, så kører Kolding Brandvæsen samtidig, så der er dobbelt dækning, forklarer Peder Carlsen. Brandstationen i Lunderskov er en del af Trekantbrand, der er Trekantområdets brandvæsen.

Foto: Mette Mørk Onkel Lars Lykkegaard viser Nicolai Lykkegaard Andersen på seks år lidt af det udstyr, der er bag i en ambulance. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Der var mulighed for at komme med en tur op i liften. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Også politiet var til stede med en patruljebil, som man kunne få lov at kigge nærmere på. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk I dagens anledning var der også mange andre køretøjer på pladsen omkring Lunderskov Brandvæsen. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk I garagen var der hoppeborg til både de mindste og de lidt større børn. Foto: Mette Mørk

Foto: Mette Mørk Det er lykkedes drengen her at ramme trolden på næsen, så flødebollen hænger i luften over ham. Foto: Mette Mørk

