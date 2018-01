Se billederne fra indendørs cykelmarathon: Jann og Wisti svedte på cyklen i 24 timer

Fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12 cyklede næsten 500 deltagere i 24 Timer Indoor Cykling. Motionscykler blev stillet op i Sydbank Arena, og derefter skulle pedalerne drejes rundt i 24 timer. De fleste valgte at skiftes. Nogle få valgte at cykle de 24 timer selv.

To af dem er Wisti Knudsen og Jann Wagner. De er begge rejst fra Roskilde for at deltage i 24 Timer Indoor Cycling, som begivenheden i Sydbank Arena hedder. De startede med at cykle kl. 12 lørdag og sluttede igen kl. 12 søndag.

Kolding: Luften er tyk, og lugten er fæl inde i hallen. Det er måske også forståeligt nok, for næsten 500 deltagere har svedt sig igennem 24 timer på en motionscykel. De fleste kommer i hold, så de kan skiftes til at holde pedalerne kørende i samtlige 24 timer. Men enkelte klarer alt arbejdet selv. Ti deltagere for at være helt præcis.

Man spørger hele tiden sig selv, om man virkelig gider. Men man er nødt til at tage det en time ad gangen. Når man så når til kl. 6 om morgenen, tænker man, at det ikke kan blive værre. Men det gør det. Det er først den sidste time, hvor det er godt. Der ved man, at man kunne brække benet og stadig klare det.

Man skal være stædig for at klare det her, og så hjælper det, at vi støtter hindanden, siger Jann Wagner, der er blevet trukket med af Wisti.

- Det er vigtigt at vide, at det ikke er mig, der er svag, men at han også er i krise, siger Wisti Knudsen.

- Man får selv lyst til at stige af, når man ser det. Men jeg er lille og tyk, så det er også lidt sjovt at se, at nogle af de unge ikke kan klare det, siger Wisti Knudsen.

Mange stiger af cyklerne, enten fordi de er trætte, eller fordi de skal skifte med en kammerat. Og det virker demotiverende for de to cykelryttere fra Roskilde.

Værst om natten

I de sidste timer optræder en Kim Larsen-kopi med Kim Larsen og Gasolin'-numre. Det er for at opmuntre deltagerne til at komme igennem det sidste stykke. Men om natten, hvor det er værst, er der ingen motivation. Og det er her, tvivlen melder sig.

Det er Jann Wagner enig i.

- Lige omkring midnat var det svært. Jeg lå næsten ned over styret, fordi jeg var ved at falde i søvn. Der er det hårdt mentalt, at der er så langt tid igen. Men man må bare tage det en time ad gangen, siger han.

Som fejring af, at de klarede det, skal de have champagne og kransekage med familie og venner fra spinningklubben i Roskilde, der er trådt til for at hjælpe med mad, drikke og rent tøj. Og så skal de hjem til Roskilde efter en lang tur.

- Jeg har været vågen i 36 timer. Jeg stod op kl. 6 for at komme hertil fra Roskilde. Men jeg kan ikke mærke, at jeg er træt. Adrenalinen pumper i kroppen. Det er først, når jeg når Roskilde, at jeg bliver træt. Og der skal jeg lige gå en time med min hund for at strække benene, siger Wisti Knudsen.