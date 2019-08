Se billederne fra gården: Markvandrere fulgte kornet fra marken til ovnen

Jordrup: - Man skal gerne kunne tygge det, så det bliver lidt som tyggegummi. Så ved man, det er klar, siger Jens Hansen.

Han står ude i sin mark og forklarer, mens en gruppe lytter interesseret. Han river nogle korn af og putter dem i munden. Han opfordrer gruppen til at gøre det samme. Kornet er ikke helt som tyggegummi endnu.

De seneste tre år har Jens Hansen fra Jordrup stillet sin gård til rådighed til markvandringer. Så kan interesserede følge med ham rundt, mens han forklarer, hvordan det er at være økologisk landmand. De får lov til at følge kornet, fra det er i jorden, til det ender i brødet. Han gør det som en del af Meyers markvandringer, der hvert år giver mulighed for at komme ud på en gård og se livet der.

- Jeg vil gerne gøre det, jeg laver, mere synligt. Engang havde alle jo en bedstefar, der var landmand, men ikke mere. Det her kan vise den danske måde at være landmand på. Det kan øge kendskabet til, hvad vi økologiske landmænd gør, siger Jens Hansen.