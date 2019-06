Se billederne fra dagens 10 kilometer gåtur: Nu vil Kolding være danmarksmester i at gå

Der blev gået i et rask tempo, da omkring 30 deltagere var med på den første træningsgåtur arrangeret af Bevæg dig for livet i Kolding Kommune. Turen var 10,4 kilometer lang og startede og sluttede ved Akseltorv. Her er flokken kommet ud i nærheden af Harteværket. Foto: Mette Mørk.

Nu skal koldingenserne til at gå, og lørdag fandt første træningsgåtur forud for en stor gå-event i sensommeren med. JydskeVestkystens journalist og fotograf gik med på de cirka 10,4 kilometer sammen med omkring 30 andre glade travere.

Kolding: En flok lette skyer på himlen sørger for en tilpas tempereret varme. Tempoet er højt fra starten, og der går ikke mange minutter, så er den lange række af vandrere væk fra trafikken. Fortov og asfalt afløses af grussti, og skyerne på himlen forsvinder til fordel for solen og den lyseblå himmel. Sammen med omkring 30 andre er JydskeVestkystens journalist og fotograf tørnet ud på en 10,4 kilometer lang gåtur denne lørdag formiddag. Klokken ni mødtes flokken på Akseltorv, hvor projektleder Anette Hvidtfeldt fra Kolding Kommunes projekt Bevæg dig for livet stod klar til at byde velkommen, og projektmedarbejder Mia Laursen havde til opgave at lede deltagerne ad den rigtige rute. Gåturen er første ud af foreløbig to træningsture, der skal være med til at give så mange som muligt blod på tanden til at deltage i den store begivenhed "Til fods langs fjorden fra Kolding til Middelfart" den 1. september. Håbet er, at der foruden de to ture er flere gåentusiaster, der melder sig til at være såkaldt gåvært og dermed stå for gåture rundt i hele kommunen.

Gåturene Den næste træningsgåtur, som Bevæg dig for livet i Kolding Kommune arrangerer, foregår lørdag den 3. august. Her vil der være afgang kl. ni fra Parkhallen på Fynsvej 49.

Denne tur bliver cirka 15 kilometer lang og går bl.a. ad Troldhedestien og forbi Harte.

Den 1. september foregår "Til fods langs fjorden fra Kolding til Middelfart", hvor man går fra Banegårdspladsen kl. 8.30.

Man kan læse mere på facebooksiden "Bevæg dig for livet - Kolding Kommune".

Foto: Mette Mørk På vej tilbage gennem Ådalen mod Koldings midtby efter et par timers frisk gåtur. Her går man langs åen og på en sti så smal, at der skal gåsegang til. På både ud- og hjemturen gennem Ådalen undgik vi at gå for meget på den brede grussti, som mange kender ud i dalen. I stedet svingede vi så snart som muligt ind på en smallere og mere ugeneret sti. Foto: Mette Mørk.

Dan fællesskaber Den brede grussti ud i Ådalen er kendt af mange fra gå-, løbe- og cykelture. Men da vi drejer af og fortsætter ad en smal sti, hvor der skal gås gåsegang, fortæller flere, at her har de aldrig sat deres ben før. Det høje vilde græs smyger sig op af benene, mens åen snor sig i nærheden af stien. Nogle er taget med på gåturen alene, mens en del har en ven, veninde eller ægtefælle med. Der bliver snakket lystigt undervejs og på kryds og tværs, og ifølge Anette Hvidtfeldt er det et af målene. Ikke at der partout skal snakkes undervejs, men gåturene skal gerne - udover at få flere koldingensere til at motionere - bidrage til at skabe fællesskaber og udvide folks bekendtskaber.

Foto: Mette Mørk Gitte Sørensen og Jane Nielsen er tidligere kolleger og går ofte ture sammen, og kan den anden ikke komme med på en gåtur, går de bare alene. De holder af at gå, fordi de kommer ud i naturen, får frisk luft og får mulighed for at se noget nyt. De var begeg vilde med, at der blev taget initiativ til en træningstur som den lørdag. Foto: Mette Mørk.

Kig ned når du går Den smukke natur ud gennem Ådalen og op mod Harteværket, som vi også passerer undervejs, får mange til at dreje hovedet og nyde synet. Men de smalle stier er lumske. Huller i græsset kan let få en fod til at smutte eller en ankel til at vrikke om. Heldigvis deler en mandlig deltager gerne ud af sin viden fra en vandreferie på Madeira. Her lærte han det, som han nu giver videre til os andre. Når man går, så går man, og man kigger ned. Når man kigger, så kigger man, og så står man stille. Stier afløses af smalle veje og nye stier. Ved Harteværket får nogle fyldt deres vandflasker, før det går stejlt op af bakke. Her er udsigt over Ådalen - over marker og skov og med støjen fra motorvejen i baggrunden.

Foto: Mette Mørk Projektleder for Bevæg dig for livet, Anette Hvidtfeldt, i midten, tror på, at gåture vil vinde endnu mere frem. At gå kræver ikke store investeringer i udstyr, næsten alle kan være med, det er sundt, kan føre folk sammen, og det giver både fysisk og mental velvære, mener hun. Foto: Mette Mørk.

Tabte sig ved at gå På en bakketop bliver der bedt om fem minutters pause efter at den første del af turen er blevet forceret i rask tempo. Skyggen fra nogle træer lokker, og der bliver fortæret lidt mandler, frugt eller et par bidder af en sandwich. Ruten, vi gr, er en af Koldings fire såkaldte kløverruter. Denne er den sværeste af dem, og ruten kan føles ved hele tiden at følge skilte markeret med et sort kløver og pile i den retning, man skal gå. Anette Hvidtfeldt fortæller, at man via gåturene kan vise folk nye ruter, de kan gå ad og øge kendskabet til Koldings mere ukendte perler. 61-årige Jette Friis er taget med på turen, fordi hun kan lide at gå, og da hende faste gåmakkere ikke kunne, tog hun alene afsted. For et års tid siden begyndte hun for alvor at gå, og ved hjælp af de to-tre ugentlige gåture, cykelture og lidt svømning har hun tabt adskillige kilo. Hun valgte motionsformer, hun kunne lide, og selv om hun ofte går ture i nærheden af hjemmet i Strandhuse, prøver hun også gerne kræfter med ruter andre steder. - Jeg har også gået pilgrimsvandring sammen med min søster, hvor vi skulle være helt stille og ikke måtte snakke. Der sanser man naturen på en helt særlig måde, fortæller hun.

Foto: Mette Mørk Terrænet på den kløverrute, som træningsgåturen gik ad, var ikke svært. På en kort strækning var der lidt mudder, men ellers var turen relativt fremkommelig. Flere af deltagerne kom alene og kom i snak med hinanden undervejs. Foto: Mette Mørk.

Gåsegang På vej tilbage mod byen går vejen forbi parcelhuskvarterer og ad små stier og mountainbikespor gennem skovbevoksning. På Stadionvej drejer vi igen væk fra huse og asfalt og tilbage til stien i Ådalen. Her er det igen tid til gåsegang. Det er to timers tid siden, vi forlod Akseltorv. Dagen er kommet godt i gang, og hvor Akseltorv var stort set øde, da vi lagde fra land der ved nitiden, er der masser af mennesker, da vi vender tilbage til fællesbillede og med et på gensyn fra de mange deltagere, der er klar til den fem kilometer længere træningstur den 3. august.

Foto: Mette Mørk Den mere vilde natur blev afløst af parcelhuskvarterer, da turen vendte og begyndte at gå i retning mod byen igen. Flere steder undervejs kunne man nyde udsigten ud over Ådalen. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk Det gik op for flere af deltagerne på gåturen, hvor naturskønt flere af Koldings boligkvarterer ligger. På et tidspunkt lød der overraskede udråb fra flere, da de drejede om et hjørne fra en strækning med vild natur og endte ved siden af en stribe parcelhuse med udsigt ud over ådalen. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk 61-årige Jette Friis, til venstre, kom for alvor i gang med at gå for et års tid siden, og hun går to-tre gange om ugen. Ved hjælp af gåturene, cykelture og svømning har hun tabt sig mange kilo, fortalte hun, der her er kommet i snak med af de øvrige deltagere. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk Den første strækning var gennem midtbyen - fra startstedet Akseltorv og hen mod Kolding Å. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk Der blev gået til, og svinget med armene, da de omkring 30 deltagere drog fremad. Det var ikke just spadsere-tempo, der blev gået i, og de fleste var vant til at gå. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk Vejret kunne man ikke klage over, selv om kombinationen af sol, varme og raskt tempo gav sved på panden hos de ivrige deltagere. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk 1Mange tak for i dag, blev der sagt ved hjemkomsten til Akseltorv. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk På en bakketop ovenfor Harteværket og med udsigt over Ådalen blev der holdt fem-ti minutters pause, hvor man blandt andet kunne søge indi skyggen, drikke vand og spise lidt. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk 62-årige Bente Ginnerskov Hansen, til venstre, og veninden 58-årige Helle Riley går sammen hver søndag formiddag. Tidligere har de løbet sammen, drukket kaffe og gået i biografen sammen. Men i biografen fik de ikke snakket sammen, så nu går de i stedet. På deres ture får de ordnet verdenssituationen, snakket om børn, arbejde og politik. Foto: Mette Mørk.

Foto: Mette Mørk Gåturen gik ad den ene af Koldings fire kløverstier. Denne rute er afmærket med skilte med en sort kløver på. Foto: Mette Mørk.

