Se billederne fra Sommer ved Søen: Trofaste Inger er med hver evig eneste gang

Kolding: Publikum samler sig for tredje gang denne sommer på græsset foran scenen. I aften er otte mand på scenen. Det er bandet D/troit, der straks går i gang med at spille soul i den lune sommeraften. 78-årige Inger Sylvia Rosendahl er som altid fast gæst, når musikken spiller op til Sommer ved Søen.

- Der var en enkelt gang, hvor det var lige ved at glippe. Der kom jeg hjem fra ferie, men jeg nåede at komme derned, så jeg var med til den sidste del af koncerten med Johnny fra Kandis. Ellers har jeg været der alle gange. Jeg elsker det, både musikken og selve stemningen. Når folk går rundt med fadøl og pølser, så er de fleste glade, og jeg bliver også i godt humør af at komme derned.

Hun har ros til arrangørerne for at sammensætte et program, der rummer lidt for enhver smag.

- Jeg er faktisk til rock, jazz, kort sagt al musik. Eneste undtagelse er opera, det er ikke lige mig.

Hvis hun selv kunne hyre et navn, så ville det nok blive orkestret Kandis.

- Dem kan jeg godt lide, for deres musik er noget med go i, mener hun.

Hun savner lidt, at man må sidde i en stol foran scenen, men den mulighed er blevet afskaffet af sikkerhedsmæssige hensyn og for at give plads til flere. Hvis man vil sidde ned, så skal man rykke længere væk fra scenen.

- Jeg synes, det er lidt synd for de udviklingshæmmede, for de plejede at sidde der og rocke til musikken og lade som om, at de spillede med, siger hun.