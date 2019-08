Se billederne fra Slotssøstafetten: 500 løb rundt om Slotssøen

Kolding: En smuk, varm sensommeraften udgjorde den perfekte ramme, da 500 løbere onsdag aften satte hinanden stævne til det traditionelle stafetløb omkring Slotssøen. Der var hygge og grin blandt venner og kollegaer, der sad og stod i græsset bag Slotssøbadet, længe før starten gik klokken 19.

Svend Bjørnbak fra Kolding Firma Sport var godt tilfreds med antallet af deltagere og vejret, der igen var med stafetten.

- I de 39 år jeg har arrangeret løbet, har det ikke regnet en eneste gang. Men på grund af varmen i dag har vi taget lidt ekstra vand med. Måske er det også varmen, der gør, at der ikke er så mange udklædte i aften, funderede Svend Bjørnbak, mens han kiggede rundt på flokken af løbere, hvor langt de fleste var i helt almindeligt løbetøj.

Et af aftenens hold havde luret, at det ville blive en varm aften og havde klædt sig ud til lejligheden.

- Vi kiggede på vejrudsigten og tænkte, at et Hawaii-outfit var helt passende, grinede Mette Hougesen.

Hun var klar til løb sammen med fire veninder - alle iført lyserøde bastskørter og med blomsterkranse omkring halsen og i håret. Veninderne har siden januar løbet sammen hver lørdag i deres egen lille løbeklub i Jordrup og stillede i går op under navnet Girl Power.

- Vi satser på at vinde som det bedst udklædte hold, for vi er ikke særligt gode til at løbe. Pengene skal bruges på en tøsetur, lød det fra hawaiipigerne, inden starten gik.