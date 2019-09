Som en del af Naturens Dag i Hylkedalen tilbød Christina Meinert skovmeditation. Lene Freiesleben Hansen var med på den første tur i skoven. Da Lene ville sætte sig i skovbunden med ryggen mod et træ, måtte hun først lige flytte en tudse. Christina opfordrede hende til at mærke, at hun var forbundet med træet, havde adgang til træets rodnet og kunne trække på træets energi. Foto: Morten Pape

Nogen brugte meditation til at tanke energi fra naturen, andre brændte energien af, da Naturens Dag blev holdt i Hylkedalen.

Kolding: Christina Meinert går fra sin stand på krolfbanen ved Seest Idrætspark og hen mod kanten af Hylkedalen. Det bliver en tur på omkring 500 meter, inden hun går ind i skovkanten og ned ad en skråning. Hun nyder de store træer. - Det er som at komme hjem, siger hun og trækker vejret ind. Her er et helt specielt lys og en dejlig duft af skov. I anledning af Naturens Dag i Hylkedalen tilbyder Christina skovmeditation, og det er derfor, hun er gået ind blandt træerne. - Skovmeditation kan lære dig, hvordan du kan lade op, få mere energi og en bedre nattesøvn, fortæller hun. På den første tur er Lene Freiesleben Hansen med. - Jeg tror, at jeg læste om muligheden for skovmeditation på facebook. Det er lige noget for mig, og jeg vil gerne bakke op om Naturens Dag, siger Lene.

Naturens Dag Temaet var "mærk naturen", da Naturens Dag blev afviklet i Hylkedalen. Det var en dag, der handlede om at bruge sin bevidsthed og sine sanser. Dagen bød på en lang række aktiviteter som trailløb, petanque og orienteringsløb. Deltagerne kunne også møde repræsentanter for Kolding Kommune og Blue Kolding. De var til stede for at fortælle om naturen, klimatilpasning og udviklingsplanerne for området.

Foto: Morten Pape Naturens Dag handler også om at blive klogere på naturen. Malou på fem år ville helst studere insekter og krav. - Skal du ikke prøve de specielle briller, der gør, at man kan lege, man er en bi?, spurgte hendes mor, Mie Uno. Brillerne ligner dykkerbriller, og når man får dem på, driller synet. En pose med bolde, bliver til en pose med rigtig mange bolde, og det er svært at fange en enkelt bold og kaste den i en spand. Foto: Morten Pape

Henter energi Træerne er Christinas ynglings redskab. - Jeg elsker store træer. De har et kæmpe rodnet, som forbinder dem. Jeg bruger dem som redskab, så man kan koble sig på træernes rødder, og det er næsten, som når man kobler sig på internettet. Når man kobler sig på træerne netværk, så får adgang til deres energi. Det lyder måske sådan lidt hokuspokus, men det er det ikke. Christina har arbejdet med skovmeditation i fem år og står bag Nature Academy. - Mine forældre kom på et spirituelt center, hvor der var en børnegruppe. Dengang jeg var ti år, begyndte jeg selv at arbejde med meditation. Min datter på fem år har også været ned, når jeg har holdt skovmeditation, og hun synes, det er skægt. Jeg skal også i gang med at lave et forløb for en børnehave i Kolding, hvor jeg skal arbejde med børnene i naturen, og hvor de skal lære at mærke, at der er energi i naturen. Meditation er ikke for en bestemt aldersgrupper, og der er for eksempel mange børnehaver og skoler, der arbejder med mindfulness. Hun er uddannet pædagog og dygtiggør sig løbende i forskellige healingsformer.

Foto: Morten Pape Sydbyens Cykelklub er klar til en 100 kilometer lang cykeltur. Første stop bliver en bager i Haderslev, hvor der skal tankes op med træstammer og andre sukkersøde sager. Foto: Morten Pape

Brænder energi af Andre deltagere i Naturens Dag brænder masser af energi af. Det gælder for cyklisterne fra Sydbyens Cykelklub, der gør klar til en tur på jernhesten. De ved endnu ikke, hvor turen går hen. - Vi kører bare sydpå med bagerstop i Haderslev. Der skal vi have træstammer eller Cocio. Det skal være noget med godt med sukker. Vi cykler omkring 100 kilometer, og så skal vi have noget energi, fortæller Martin Strand, der er formand for klubben. Klubben står for tre cykelture med start fra Kvarterhuset om ugen. Det er tirsdag og torsdag klokken 18 samt søndag klokken 9. Deltagerantallet svinger mellem 10 og 40 mænd, afhængigt af vejret. - At vi cykler fra Hylkedalen i dag skyldes, at vi blev spurgt, om vi ville deltage, forklarer formanden. Naturens Dag handler også om at blive klogere på naturen. Små og store kunne for eksempel deltage i en quiz om insekter, klappe får og fange fisk. Der var også mulighed for at høre om udviklingsplanen for Hylkedalen og trailcentret.

Foto: Morten Pape Al klappe et får var en af de ting, som deltagerne i Naturens Dag i Hylkedalen kunne prøve. De kunne også spille petanque, bage snobrød, løbe orienteringsløb og meget mere. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape Bordercollien Dave er hyrdehund. Den er en af de tre hunde, som fåreavler Peter Olsen bruger, når han arbejder med sine 150 får i Hylkedalen. - Det er primært arbejdshunde, men også familiehunde. Det tager lang tid at opdrage en hyrdehund, fortæller Peter Olsen. Fårene er i Hylkedalen fra maj til oktober. - De passer landskabet og sørger blandt andet for, at det ikke springer i skov, forklarer fåreavleren. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape En del af udfordringerne på Naturen Dag er et insektløb med poster. "Hvad er ikke en tæge eller en flåt?" lyder spørgsmålet ved nogle dyrebilleder. - Vi gætter lidt forskelligt, for vi er ikke sikre. Det er faktisk et svært spørgsmål, siger den familie, der er ved at finde svar. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape I fredags blev fårene i Hylkedalen drevet sammen, og lammene blev taget fra. Nu er der omkring 150 får på arealet. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape Naturens Dag i Hylkedalen. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape Naturens Dag i Hylkedalen. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape Naturens Dag i Hylkedalen. Foto: Morten Pape

Foto: Morten Pape Naturens Dag i Hylkedalen. Foto: Morten Pape