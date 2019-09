Se billederne fra Havnens Dag i Kolding: Ford Fiesta styrtede mod kajen med 50 km/t

Da grabben slipper bilen, falder den ti meter ned mod kajen, og der lyder et brag, der overdøver mågerne baggrundsmusik. Faldet svarer til, at bilen kører med en hastighed på 50 kilometer i timer og kan mane til eftertanke, for selv ved den relativt lave hastighed bliver bilen medtaget.

Kolding: En gammel Ford Fiesta bliver hejst op i en kran. Det er ingen sag for kranen, for den kan løfte 100 tons.

Det er fjerde gang, at Kolding Havn med stor opbakning fra havnens virksomheder står bag Havnens Dag. De øvrige gange var i 2011, 2013 og 2015. Og for hver gang arrangementet er blev holdt, er det vokset. På dagen holdt en lang række af erhvervshavnens virksomheder åbent hus. Der var også en stribe aktiviteter til vands og på land. I havnebassinet kunne publikum blandt andet se en helikopter vise, hvordan den gennemfører en redningsaktion.

Otte-årige Isabell graver i den kæmpe sandkasse på kajen efter en møtrik. Finder hun en, kan den byttes til en slikpose. Hendes forældre Malene og Asger Schlesinger er med til Havnens Dag for første gang. - Vi er kommet, fordi vi gerne vil søtte op om at bevare erhvervshavnen, fortæller Malene. Foto: Yilmaz Polat

Åbent hus

De gæster, der vil besøge virksomhederne på sydsiden af havnen, skal også på en køretur.

Henri Rix, der er tovholder på dagen, fortæller, at to busser kører fast rutefart. Ombord er to garvede folk fra virksomhederne. Guiderne fortæller anekdoter og står for konkurrencer, så passagererne kan vinde præmier.

- Vi bruger dagen til at lave opvisninger, der kan forbindes til en maritim verden. Der kommer også en redningshelikopter og publikum kan selv komme ud på vandet. Men vi holder også åbent hus på havnens virksomheder. Vi viser gerne vores erhvervshavn frem, for vi er stolte af vores arbejdsplads. Det er en aktiv havn, hvor der kommer 500 skiber om året, siger Henri Rix.