Se billederne af de jublende fodboldpiger: Klar til finale i skolefodbold

- Det er megavildt. Et eller andet sted havde vi nok håbet det, men det er megasurrealistisk. Jeg tror, vi fighter rigtig meget, og vi troede på det umulige, smilede Emma Veletanlic fra 8. klasse efter kampen, og efter hun havde modtaget en bamse for sin forsvarsindsats i kampen.

I finalen torsdag den 26. april skal Brændkjærskolen møde vinderen af den anden semifinale, der spilles torsdag den 19. april.De to hold, der mødes i den kamp, er Frederiksborg Byskole og Københavns Skole og Idrætsakademi. Holdet spiller naturligvis med en målmand, men det er markspillere, der sættes på mål, da ingen af pigerne på holdet normalt spiller på målmandsposten. I semifinalen var det Emilie Billing, der stod på mål i hele kampen. Hun spiller til daglig for Vardes 3F liga-hold.

Oldeforældre på sidelinjen

Mange af skolens elever havde taget gåturen fra skolen til KB, hvor semifinalen blev spillet, mens Edith og Jens-Erik Jensen fra Fredericia var kommet bil. De er oldeforældre til Naja Skovsen, der går i 7. klasse på Brændkjærskolen, og de nød den spændende semifinale.

- Vi regner da også med, at vi kommer til at skulle se finalen, lød det optimistisk før kampen fra Edith Jensen, der satsede på en sejr til oldebarnet.

Najas lillebror, 10-årige Magnus, havde fået lov til at få lidt før fri fra skole for at se semifinalen. Også han skal se finalen, og han er ikke i tvivl om storesøsters kvaliteter.

- Hun er rigtig god. Hun er blevet bedre til at tackle og til at løbe fra de andre. Hun har også et godt blik for spillet, siger han, der også er en ivrig fodboldspiller.