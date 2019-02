Zoya Hejselbæk er 51 år gammel og startede med at vinterbade for seks år siden. Hun tager en koldt dukkert næsten dagligt og kan godt finde på at hoppe i bølgerne to gange på samme dag. Hvis hun en dag ikke kan nå ned til fjorden, er det udendørs kar i Slotssøbadet også en mulighed, selvom det ikke er den samme oplevelse.