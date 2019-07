Se billederne: Varmen drev folk til Østkyst Hustlers

Den femte udgave af årets Sommer ved Søen havde formidabelt vejr, et fornøjeligt hovednavn og et feststemt publikum. Østkyst Hustlers tiltrak endda folk, der ikke normalt er så meget til koncerterne ved Slotssøen.

Kolding: Publikum fik ikke for lidt.

Torsdag aften var der for alvor Sommer ved Søen, da Østkyst Hustlers indtog scenen ved Slotssøen, men også fordi dagen ifølge metrologerne nok ender med at være et af årets varmeste dage og særligt i den sydlige del af landet.

Rapgruppen der står bag albummet Verdens længste rap og det ikoniske nummer Han får for lidt var et af dette års hovednavne til Sommer ved Søen. Lise Jelsbak fra MusikKolding sagde på forhånd, at det ville en af sæsonens mest besøgte koncerter og hun fik i den grad ret.

Ikke nok med at det var et af de største navne, der var på plakaten, så indbød vejret også til musik i det fri.

En time inden koncertens start havde flere mennesker samlet sig på græsset og op mod koncertens start flokkedes folk langs Kærlighedsstien, for at nå første nummer.

Derfor var denne torsdags koncert også den mest besøgte Sommer ved Søen-koncerter indtil videre i år.