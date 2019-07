Se billederne: Varme hunde hopper i hundepensionens pool

Kolding Hundecenter er fuldt booket indtil 10. august. Her kan hundene blandt andet få en dukkert i en svømmepøl. - Det er all inclusive for hundene, siger Viktor Jensen, som hjælper til på hundecenteret.

- De elsker at lege i den, men den er også god til at køle hundene ned, når det er varmt. Nogle af hundene går i tre gange om dagen, siger han.

Svømmepølen ved Kolding Hundecenter har to formål. Det ene er, at hundene skal have det sjovt i den. Det andet formål er, at den, når hundene får det for varmt, skal køle dem ned. Hundene kan nemlig blive dvaske i varmen, så en dukkert er god til at køle dem ned.

De to hunde, Marley og Lili, er bare to af de omkring fyrre hunde, Kolding Hundecenter har boende lige nu. Der er fuldt booket indtil 10. august.

- Sådan er det for nogle af hundene. De vil ikke i. Når de så får fødderne i vandet, så er det jo dejligt. Og om et par dage svømmer den lige så meget som alle de andre hunde, siger Viktor Jensen.

Hundene har masser af legetøj, som Viktor Jensen kaster ud til dem. Svømmebassinet bruges både til, at hundene kan lege, men når det er varmt, bruges det også til at køle hundene ned. Foto: Ludvig Dittmann

All inclusive for hunden

Ifølge Viktor Jensen er det ikke normalt for et hundecenter at have en svømmepøl til hunde.

- Men det er en service. Vi er heller ikke det billigste hundecenter, men vi synes, at hvis familien tager på ferie, skal hunden også have det godt. De skal have så god en oplevelse som muligt.

- Det her er all inclusive for hunden, siger han.