Se billederne: Vamdrup-kvinder byttede naturen ud med en sjov og svedig tur på trampolin

Musikken og pulsen var høj, da kvinder fra motionstilbuddet Outdoor Fitness i Vamdrup lørdag gav den gas på trampolin i Cuben i Christiansfeld.

Christiansfeld/Vamdrup: Drikkedunke med vand og håndklæder til at tørre svenden af panden står klar ved siden af de små trampoliner i Cuben. De uundværlige ting tilhører de 11 kvinder, der lige har taget hul på en time med Jumping Fitness. Musikken drøner ud af højttalerne. "I wanna love you forever" synger en kvinden, mens trommerne dunker rytmen, og så bliver der hoppet i takt. Mette Habekost er instruktør og viser øvelserne. Hun står foran deltagerne med ansigtet vendt mod dem. De kan kigge på hendes bevægelser, og de kan også se dem selv i de store spejle på væggen bag instruktøren. Det er noget anderledes træningsvilkår, end de er vant til, for de fleste deltagere kommer fra Anna Nielsens hold Outdoor Fitness i Vamdrup, og som navnet antyder, så foregår motionen oftest ude i det fri. - Vi er fra Vamdrup, men ind imellem tager vi et andet sted hen og finder på noget sjovt. Det her er en helt anden måde at få pulsen op på, fortæller Anna Nielsen.

Foto: Yilmaz Polat Annemette Kollemorten, yderst til venstre, fortæller, at det er meget sjovt og lidt hårdt at hoppe på trampolin. Foto: Yilmaz Polat

Sved og smil Hurtigt får deltagerne sved på panden, de griner og har det sjovt. - Lige nu er vi 40 tilmeldte til Outdoor Fitness i Vamdrup, så det er langt fra alle, der er med i dag. At være med i Outdoor Fitness giver ikke kun god motion. Der er også et socialt element i det at mødes om motion med nogen, man ikke kender. Det giver fællesskaber, og nogle deltagere bliver venner og laver andre ting end fitness sammen, forklarer Anna Nielsen. Annemette Kollemorten er en af de faste deltagere til Outdoor Fitness i Vamdrup, og hun er også hoppet ud i dagens udfordring. - Jeg har prøvet Jumping Fitness før. Og i dag var det lige så sjovt, som det plejer at være at komme på gyngende grund på en trampolin. Musikken er med til at sætte en god stemning, og man bliver glad. Sådan en time, den flyver afsted. Motionen er hård på en god måde, man kan mærke muskler i baller, lår og mave, når man er færdig. Samtidig virker det mere skånsomt at hoppe på en trampolin frem for at hoppe på jorden. Den giver ikke efter, men det gør trampolinen, forklarer hun efter træningen.

Foto: Yilmaz Polat Anna Nielsen, forrest i billedet, står for Outdoor Fitness i Vamdrup, og det er hende, der har bestilt besøget i Cuben i Christiansfeld. Foto: Yilmaz Polat

Motion for alle At kvinderne fra Outdoor Fitness i Vamdrup tager til Cuben i Christiansfeld for at hoppe, skyldes, at der ikke er Jumping Fitness i Vamdrup. Instruktør Mette Habekost fra Jumping Fitness i Cuben fortæller, at interessen for at være med svinger lidt. - I januar er der fuld skrald på, fordi mange har lovet sig selv at dyrke motion i det nye år. Tykke og tynde samt unge og gamle, alle kan være med. Man kan også hoppe, selv om man har dårlig ryg eller dårligt knæ. Jeg har selv dårlig hofte. Når nye deltagere møder op, så får vi lige en snak med dem om, hvordan de kan træne, fortæller Mette Habekost.

Foto: Yilmaz Polat At hoppe på de små trampoliner giver sved på panden. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Jumping Fitness giver ifølge deltagerne både smil på læben og sved på panden. Foto: Yilmaz Polat

Foto: Yilmaz Polat Jumping Fitness i Cuben i Christiansfeld: Yilmaz Polat