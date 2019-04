For første gang er der født et alpaka-føl i Geografisk Have. Fødslen har været 11 måneder undervejs.

Kolding: Der venter gæsterne i Geografisk Have en anderledes oplevelse, når de besøger havens dyrefold. For første gang i havens historie er der nemlig mulighed for at se et nyfødt alpaka-føl.

Det nye føl er resultatet af, at man for flere år siden fik den første alpaka i Geografisk Have. I fjor begyndte man så en indsamling for at finde en mage, så dyret ikke skulle gå alene omkring.

- Vi havde regnet med, at vi skulle bruge en del tid på indsamlingen, men den gik meget hurtig, fordi en lokal erhvervsmand, Jørgen Paulin, valgte at donere hele beløbet, fortæller haveleder Lene Holm.

Dermed havde haven pludselig et par. Syvårige Katrine Amalie ankom, og det var åbenbart til fuld tilfredsstillelse for seksårige Sigurd, som gennem flere år har boet i havens dyrefold.

- Der gik kun en måneds tid, før den første parring blev set. Og medarbejderne havde regnet ud, at med en drægtighedsperiode på 11 måneder, så kunne vi håbe på en fødsel den 4. april. Det holdt ikke helt stik, for det blev den 3. april i stedet, smiler Lene Holm.